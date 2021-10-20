تعرف على الكليات المعتمدة بالجامعات الحكومية في مصر (صور)

كشفت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس هيئة ضمان الجودة التابعة لمجلس الوزراء عدد الكليات المعتمدة بالجامعات الحكومية من قبل هيئة ضمان الجودة التابعة للمجلس حتى شهر أغسطس الماضي، موضحة أن 153 كلية معتمدة بالجامعات الحكومية بنسبة 33% من إجمالي عدد الكليات، ويرجع الفضل للهيئة الفترة الماضية في هذا الشان.

وأضافت عيد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مفهوم الجودة بالنسبة للطالب تتمثل في التأهيل لسوق العمل وضمان حقوقه في الكلية من حيث الكشف عن طرق التدريس والامتحانات وطرق التقويم والتظلمات والنظر إليها من قبل الكليات والتحقق من طرق التقويم والتصحيح ومطابقته على عدد من السنوات والتأكد من تحقيق الشفافية والعدالة بين جميع الطلاب، وكيفية التظلم والتحقق من أولياء الأمور، وحق الطالب في التعليم الجيد والذاتي والتعاوني وقدرته على التعلم القائم على الكفاءات ومنحه شهادة معترف بها دوليًا وحقه السفر عبر الحدود لأن الشهادة الممنوحة له معترف بها.

الكليات المعتمدة بالجامعات الحكومية في مصر

وتابعت رئيس هيئة ضمان الجودة، أن الجودة بالنسبة لعضو هيئة التدريس في الوصول إلى مرحلة متقدمة من التعليم الجامعي والتطوير المستمر والتأكد من الجدية والسير نحو طريق التقدم والتطوير المستمر، وكذلك مخرجات البحث العلمي والشراكات بين الجميع.

وبالنسبة للكلية أو الجامعة، أوضحت عيد، أن معايير الجودة قريبة من معايير التصنيفات العالمية، فالجودة أشمل لمعايير التصنيف، «الجودة أسلوب حياة وعمل مستمر»، و«التصنيف سباق الـ 100متر»، والمعايير تتقارب.

وأكدت عيد، عندما بدأت الكليات تهتم بالجودة كان نتاج ذلك التقدم في التصنيفات العالمية المختلفة، ونظرًا لعدد الكليات والبرامج التي دخلت في الجودة، وصلنا لدخول عدد كبير إلى التصنيفات، وظهر ذلك في زيادة أعداد الطلاب الوافدين والتنافسية في سوق العمل، و الجودة تضمن للطالب مواصفات الخريج بما يتناسب مع سوق العمل محليًا ودوليًا.

الصور التالية تستعرض «الوطن» الكليات المعتمدة بالجامعات الحكومية من هيئة ضمان الجودة