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محمود مسلم

حظك اليوم برج الميزان الخميس 21-10-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:31 ص | الخميس 21 أكتوبر 2021
حظك اليوم برج الميزان

حظك اليوم برج الميزان

يتميز مولود برج الميزان بكونه لا يتحيز إلى شيئ، ولكنه يوازن الأمور ببعضها البعض، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

القمر في منزلك المدخرات يمدك اليوم بأفكار مبتكرة لتنمية مستقبلك وزيادة مدخراتك.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

فينوس في منزل العلاقات تدفعك للاهتمام بمن تحب، وتؤثر في الآخرين بكل كلمة تنطق بها.

من أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة اللبنانية ديانا حداد، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أكتوبر. 

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