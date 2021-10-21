محافظ الغربية يوجه بشن حملات نظافة وصيانة الطرق لتأمين المواطنين

أعطى الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، اليوم الأربعاء، توجيهاته للواء حسين الهنيدي، سكرتير عام محافظة الغربية، بالضرورة تدشين حملات نظافة مكبرة لرفع تلال وأطنان القمامة، وصيانه أعمدة الإنارة بالطرق الفرعية والرئيسية، على مستوى 8 مراكز ومدن طنطا والمحلة.

محافظ الغربية يوجه بتطبيق حملات صيانه الطرق وأعمده الإنارة

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمد عبدالوهاب السعدني، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، وبالتنسيق مع المهندس عبدالمجيد كامل، سكرتير ديوان المحلة، بمشاركة رؤساء الوحدات المحلية، تلبية لرغبات المواطنين.

كما وجه محافظ الغربية مساعدية بتفعيل غرف العمليات والطوارىء، تزامنا مع موسم الشتاء، واحتمال سقوط الأمطار والسيول.

رفع تلال وأطنان القمامة وصيانة الطرق لتأمين أرواح وحياة المواطنين

في المقابل، دشنت الوحدة المحليه بقرية بلقينا، بمتابعة جمع القمامة من مداخل ومخارج القرية، بينما باشر مسؤولوا الوحدة المحلية بالجابرية، بعمل حملة نظافة بقراها وأماكن التجمعات وموقف الميكروباص وطريق «الجابرية _ العامرية».

كما تواصلت أعمال النظافة بقرية الوحدة المحلية بالجابرية؛ إذ دشنت حملة نظافة بمدخل القرية وأماكن التجمعات، وعلى طريق المقابر.

في السياق ذاته، نفذت الوحدة المحلية بقرية محلة أبو علي القنطرة، حملة نظافة وتجميل في القرية بجوار مسجد الشهداء ومحطة المياه ومدرسة «السلام الابتدائية، والليثي»، ومعهد الحوراني، ومجمع المصالح الحكومية وطريق محلة زياد، بدءا من ميدان السلام حتى الطريق الدائري وأرض رضوان الشيخ وبجوار مدرسة الصنايع.

تفاصيل تطوير العشوائيات والطرق وإنارة الأعمده

وتتواصل أعمال النظافة بالوحدة المحلية بسامول، شملت قرية دمتنو، فيما تمكنت الوحدة المحليه لقرية ميت الليث هاشم بحملة نظافة ورفع قمامة ورش مياه على الطريق الدائري قطاع الوحدة، وأيضا على طريق «المحلة _ دمرو»، وأمام المصالح الحكومية.

وشهد طريق «المحلة_ طنطا»، العديد من أعمال النظافة، بمشاركة إدارة الإشراف على النظافة، منها أعمال رفع الأتربة ورش المياه خلال الفترة الجارية.