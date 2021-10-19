محافظ الغربية يوجه بإغلاق السناتر والمقاهي المخالفة لإجراءات كورونا

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، توجيهات مشددة إلي اللواء محمد عبد الوهاب السعدني، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، اليوم الثلاثاء، بضرورة متابعة أعمال اللجان التي تم تشكيلها بالمرور على المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم والورش وخلافه، للتأكد من مدى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

محافظ الغربية يوجه بتفعيل لجان متابعه تنفيذ الإجراءات الوقائية

جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربيه، بتفعيل دور اللجان الخاصة لمتابعة مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصه بفيروس كورونا المستجد.

كما تضمنت توجيهات المحافظ إلى رئيس المدينة العمالية أهمية تشكيل لجنه رقابية ميدانية، تحت إشراف المحاسب سعد نصر، والمهندس علاء النمر، والأستاذ حيدر عطا الله، نواب رئيس المدينة، ورؤساء الوحدات المحلية بمركز المحلة.

تحرير 51 محضراً وإغلاق سناتر وكافتيريات للحد من كورونا

كما أسفرت المتابعات خلال الأسبوع الحالي، عن تحرير 51 محضراً متنوعاً، منها 17 محضر عدم ارتداء كمامة، و20 محضر إشغال طريق، و17 محضر نظافة، و6 محاضر بيئة، كما تم عمل عدد 1 محضر غلق وتشميع لإحدى الحضانات بدون ترخيص، ومصادرة عدد 6 شيشة وإعدام 3 قلب شيشة، و30 من الأكواب الزجاجية الموجودة بالمقاهى و الكافتيريات.

كما تم تعقيم وتطهير 80 مسجداً، و6 مواقف سيارات، و7 مقرات وحدات محلية، وعدد كبير من المدارس الموجودة بالمركز، نظراً لبدء للعام الدراسي الجديد، وعودة التلاميذ والطلاب إلى أماكنهم داخل فصول الدراسة.

أعمال التعقيم و التطهير مستمره بقرى المركز بالتزامن مع أعمال المرور

وأكد اللواء محمد عبد الوهاب، رئيس مدينه المحلة، أن أعمال التعقيم والتطهير مستمرة بقرى المركز، بالتزامن مع أعمال المرور، وتحرير محاضر للمخالفين لقرارات مجلس الوزراء بخصوص الإجراءات الاحترازية، للحد من ظاهرة انتشار فيروس كورونا.