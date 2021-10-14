محافظ الغربية يفتتح 5 مشروعات خدمية بقرى مركز السنطة

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، 5 مشروعات خدمية صباح اليوم، بقرى مركز السنطة «شبراقاص، كفر كلا الباب، ميت ميمون والجميزة»، بحضور أحمد يحي، وعامر الشوربجي ومحمود القط، أعضاء مجلس النواب.

بدأت جولة المحافظ بافتتاح مكتب تموين شبراقاص المطور، الذي يوفر العديد من الخدمات ومنها «الاستعلام عن البطاقات التموينية، بدل فاقد أو تالف، فصل اجتماعي، إصدار بطاقة فصل اجتماعي للزواج، خدمة تعديل بيانات البطاقة، نقل بطاقة من محافظة إلى محافظة أخرى، تغيير الرقم السري و تسليم البطاقة التموينية».

كما افتتح المحافظ الملعب الخماسي بمركز شباب كفر كلا الباب الذي تم إنشاؤه بتكلفة 350 ألف جنيه، حيث تم توفير كافة المستلزمات المطلوبة به باعتباره متنفساً للشباب لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية، لضمان تلبية حاجة سكان القرية وأبنائها لممارسة الأنشطة المختلفة.

افتتاح مسجد سيدي عمر الأسواني بقرية ميت ميمون

وافتتح «رحمي» مسجد «سيدي عمر الأسواني»، بقرية ميت ميمون على مساحة 2000 متر بتكلفة 1.5 مليون جنيه على نفقة الأهالي، كما افتتح المحافظ مشروع الصرف الصحي بقرية الجميزة والذي يشمل «محطة رفع - خط طرد - شبكات انحدار»، بتكلفة 80 مليون جنيه لتخدم 50000 نسمة من أهالي قريتي الجميزة وميت ميمون لتوفير حياة كريمة لسكان القريتين.

واختتمت جولة الافتتاحات بالسنطة بافتتاح معهد إبراهيم عبد المقصود الأزهري للبنين بالجميزة‏ والذي يقدم خدمة تعليمية لأبناء القرية والقرى المجاورة لها، ويقلل كثافة الطلاب داخل الفصول فضلا عن القضاء على مشكلة بُعد المنشآت التعليمية عن أماكن سكن الطلاب.

مشاركة شعبية وتنفيذية لافتتاح مشروعات خدمية

رافق المحافظ خلال جولته اللواء أشرف بدران رئيس مركز ومدينة السنطة، محمد أبو هاشم مدير مديرية التموين، والمهندس عبد السلام بركات رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي بالغربية.