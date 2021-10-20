فرق طبية للكشف على أطفال دور الأيتام في الإسكندرية (صور)

وجهت إدارة برج العرب الصحية، في محافظة الإسكندرية، عدداً من الفرق الطبية للكشف على أطفال دور الأيتام في نطاق الإدارة، غرب الإسكندرية، حيث تم الكشف على عدد من الأطفال، من 3 دور لرعاية الأيتام، وسط سعادة بالغة من الأطفال نتيجة وجود العاب ووسائل ترفيه برفقة عمليات الكشف.

تعاون بين الفرق الطبية والتضامن الاجتماعي في الإسكندرية

وقالت الدكتورة ناهد هرفي، مدير عام إدارة برج العرب الصحية، إن قطاع الرعاية الاساسية بمحافظة الإسكندرية اشار لتنفيذ هذه الزيارات للمرحلة العمرية أقل من 5 سنوات والتي سوف تشرف عليها الإدارة العامة لرعاية الأمومة والطفولة، وذلك من خلال زيارات منتظمة من فرق طبية بالتواصل مع مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية وعمل حصر بالجمعيات المستضيفة للاطفال بأعمار أقل من 5 سنوات.

الكشف على الأطفال وتوعية صحية في دور الأيتام في الإسكندرية

واضافت «هرفي»، في بيان، أنه تم اليوم توجيه فريق طبى من الادارة الصحية مكون من «طبيب بشرى مدرب رعاية متكاملة، طبيب اسنان، تمريض، فنى معمل»، وذلك للمرور على كل من: «دار الصحبة الطيبة، دار دارا، دار ابواب من نور»، حيث تم الكشف على الأطفال وعمل التحاليل اللازمة بالإضافة للتوعية الصحية عن النظافة والوقاية من الأمراض.

خدمات الرعاية الصحية الأولية لدور الأيتام في الإسكندرية

وأشارت إلى أن تلك الحملات فى إطار موافقة وزيرة الصحة والسكان نحو مد مظلة خدمات الرعاية الصحية الأولية والمبادرات الرئاسية 100 مليون صحة لجميع المواطنين وداخل دور الايتام التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.