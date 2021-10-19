محافظ الأقصر: منع دخول الموظفين غير متلقي لقاح كورونا 15 نوفمبر

عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اجتماعاً موسعاً اليوم الثلاثاء، بحضور محمد عبد الفتاح آدم، سكرتير عام المحافظة، وهدى المغربي، سكرتير مساعد المحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، ومسئولي الري والصرف وحماية النيل، بالإضافة إلى مسؤولي الزراعة وأملاك الدولة والتموين والصحة والجهات الأمنية، لمتابعة تنفيذ تكليفات اجتماع مجلس المحافظين.

وأكد محافظ الأقصر على سرعة حصر التعديات التي تعوق المجري المائي، وإزالة كافة التعديات الواقعة علي مجرى النيل، التي تعوق أعمال التطهير، بالإضافة إلى التعديات الواقعة على الجسور والرياح والترع والمصارف التي تعوق سريان المياه.

محافظ الأقصر يشدد على تطهير مخرات السيول

كما وجه «ألهم»، خلال الاجتماع، بمتابعة تطهير مخرات السيول والبحيرات الصناعية أولاً بأول، والتأكد من جاهزيتها وقدرتها على مواجهة أية ظروف طارئة استعداداً لموسم الأمطار والتقلبات الجوية، ووجه بسرعة اتخاذ إجراءات توفير الأراضي، وتذليل كافة المعوقات للمضي في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في القرى المستهدفة بالمحافظة.

وفي إطار الاستعداد للموسم السياحي، أكد محافظ الأقصر أن المحافظة تمتلك كافة المقومات لموسم سياحي، وأنها على أتم الاستعداد لاستقبال السائحين، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتلافي أي سلبيات سابقة، قائلاً إن «زوار محافظة الأقصر من كل دول العالم، لابد أن يلاقوا المعاملة الجيدة، التي تشجعهم على العودة مرة أخرى».

منع أي موظف لم يتلقى لقاح كورونا من دخول مقر عمله

كما وجه المستشار مصطفى ألهم بزيادة عدد الفرق الطبية المتنقلة والثابتة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، مؤكداً أنه بدءاً من يوم 15 نوفمبر المقبل، سيتم منع أي موظف لم يحصل على التطعيم بلقاح كورونا، من الدخول إلى مقر عمله، وذلك طبقاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء.

كما أعطى محافظ الأقصر تعليمات مشددة بالمرور على الأسواق والمجمعات الاستهلاكية، للتأكد من توافر كافة السلع الغذائية والمواد التموينية، وضبط أي مخالفات، مشيراً إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة أو تلاعب في قوت المواطنين.