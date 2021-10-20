بنجلاديش تعتزم إقامة أول سفارة أجنبية في العاصمة الإدارية الجديدة

استضافت وزارة الخارجية، اليوم، وفدًا رسميًا من جمهورية بنجلاديش الشعبية، والذي يزور مصر لاستلام قطعة الأرض التي قامت بشرائها حكومة بنجلاديش لتأسيس مقر سفارة في الحي الدبلوماسي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستقبل السفير ياسر رضا، مساعد وزير الخارجية للشؤون المالية والإدارية والديوان العام والعاصمة الإدارية الجديدة، الوفد الحكومي والذي ضم مُمثلين عن رئاسة الوزراء في بنجلاديش ووزارات الخارجية والمالية والتخطيط والشئون الثقافية إلى جانب سفير بنجلاديش بالقاهرة«منيرول إسلام».

علاقات وثيقة تجمع بين مصر وبنجلاديش

أعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم للعلاقات الوثيقة التي تجمع بين مصر وبنجلاديش قيادةً وحكومة وشعبًا، مؤكدين اعتزاز بلادهم بالصداقة الممتدة بين البلدين منذ نشأة جمهورية بنجلاديش وحتى الوقت الراهن، ومُعربين عن سعادتهم البالغة بأن تكون بنجلاديش أولى الدول التي تبدأ إجراءات إقامة أول سفارة أجنبية ومقر سكن السفير في العاصمة الإدارية الجديدة.

كما أشاد أعضاء الوفد بما شاهدوه من إنجاز كبير خلال زيارتهم الميدانية للعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرين إلى تطلعهم لأن تكون سفارتهم في مصر مركزًا لعلاقات بنجلاديش بدول المنطقة، ومُنطلقًا نحو التعاون مع قارة أفريقيا في مختلف المجالات.

دعم ومساندة لسفارة بنجلاديش

من جانبه، رحب السفير ياسر رضا مساعد وزير الخارجية بالوفد الضيف، مُعربًا عن التقدير للخطوة التي اتخذتها حكومة بنجلاديش والتي تعكس عمق العلاقات بين البلدين، كما تعكس ما لدى مصر وبنجلاديش من إرادة سياسية لمزيد من تعزيز العلاقات ومنحها زخماً كبيراً في مختلف المجالات.

وذكر السفير أن وزارة الخارجية ستواصل تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لسفارة بنجلاديش خلال المرحلة المقبلة، التي ستشهد بدء الأعمال الإنشائية لمقر السفارة ودار إقامة السفير، مؤكدًا الاستعداد الكامل لتقديم نفس الدعم لكافة السفارات الأجنبية التي تتطلع لافتتاح مقارها في العاصمة الإدارية الجديدة.