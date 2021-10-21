«صحة الغربية»: استمرار مبادرة الكشف عن الأمراض الوراثية للأطفال

كشفت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، أمس، عن استمرار فعاليات المبادرة الرئاسية على مستوي الإدارات والوحدات الصحية؛ للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية في الأطفال حديثي الولادة وعلاجهم بالمجان، تحت شعار «100 مليون صحة»، على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

صحة الغربية: الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية في الأطفال حديثي الولادة

صرح بذلك الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، لافتا إلى أن ذلك سيحقق الهدف الأسمى لخلق جيل صحي وخالٍ من مسببات الإعاقة، خلال جدول زمني محدد.

وتأتي تلك المبادرة بعد توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، حفاظا على صحة المواطنين.

5 خطوات أساسية لتدشين تلك المبادرة أهمها الكشف على 19 مرضا وراثيا

وحدد «حميدة»، 5 خطوات أساسية لتدشين تلك المبادرة، أهمها الكشف على 19 مرضا وراثيا لدى حديثي الولادة، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى للمبادرة تتضمن إجراء المسح الطبي لحديثي الولادة بحضانات الأطفال في جميع المستشفيات التابعة لمديرية الصحة والسكان بالغربية.

وكشف وكيل الصحة بالغربية أنه تم تطوير البرنامج القومي لمسح حديثي الولادة، بإضافة 17 مرضًا، ليصبح بذلك عدد الأمراض التي يتم مسح المواليد لها 19 مرضًا، بدلا من مرضين فقط خلال الفترة المقبلة.

في السياق ذاته، أوضحت الدكتورة ميسون عامر، منسق الحد من الإعاقة بمديرية الصحة، أنه سيتم تنفيذ البرنامج القومي للكشف عن الأمراض الوراثية وعلاجها الخاص بأطفال الحضانات الحكومية وحضانات التأمين الصحي بالمحافظة، وفحص الأطفال بالحضانات من عمر 48 ساعة من الولادة، وتسحب عينة أولى وثانية لكل طفل؛ للكشف عن 19 مرضا وراثيا، مشيرة إلى أنه قد سحبت أكثر من 1012 عينة حتى الآن لأطفال الحضانات.

ونوهت إلى أنها تباشر النتائج مع الوزارة بصورة يومية، بالتنسيق مع الدكتور محمد رمضان، منسق الحضانات بإدارة المستشفيات، والدكتور محمد الششتاوي، منسق التأمين الصحي.

تحديد 19 مرض وراثيا للأطفال حديثي الولادة

وكشفت الدكتورة ميسون عامر، أن الأمراض الـ19 تشمل «قصور الغدة الدرقية الخلقي، تضخم الغدة الكظرية الخلقي، أنيميا الفول، التليف الكيسي، فرط شحميات الدم الوراثي، الفينيل كيتونوريا، نقص رباعي هيدروبيترين، حموضة الدم العضوية، ارتفاع حمض أيزوفاليريك بالدم، ارتفاع الحمض البروبيوني/ الميثيل مالوني بالدم، مرض البول القيقبي، ارتفاع التيروزين في الدم – النوع الأول - ارتفاع الجالاكتوز في الدم، ارتفاع هوموسيستين بالبول، ارتفاع الأرجينين بالدم، ارتفاع السيترولين بالدم، نقص الأورنيثين ناقل الكربامويل، أكسدة الأحماض الدهنية، نقص إنزيم البيوتينيداز».