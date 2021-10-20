«الزراعة» عن مكونات الوجبة المدرسية: «بسكوت بالعجوة ولبن» «فيديو»

قال الدكتور صبحي محسن، المشرف على المشروع الخدمي للتغذية المدرسية بوزارة الزراعة، اليوم، إن الوجبة المدرسية تتوفر بها كل المكونات الغذائية اللازمة للطالب المدرسي، حتى تتمكن الدولة من التعامل مع حالات سوء التغذية المتواجدة بين طلاب المدارس، والتي وصلت إلى نسبة 25% خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعني أن ربع الطلاب يعانون من سوء التغذية، مشيرا إلى أنها وجبة جافة، إما بسكوت محشي بالعجوة، أو بسكوت ويفر، أو سادة، بالإضافة إلى اللبن والعصير.

سوء تغذية الطلاب

وأوضح «محسن»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن سوء التغذية ينتج عنه مشاكل صحية وإدراكية كبيرة يعاني منها الطلاب، ولهذا وجّه رئيس الجمهورية بضرورة إعداد منظومة تغذية مدرسية جديدة تشمل هذه الوجبة.

وأكد المشرف على المشروع الخدمي للتغذية المدرسية بوزارة الزراعة، أنهم حاولوا مراعاة احتواء الوجبة على كل المكونات الغذائية اللازمة، كاشفا أن هذه الوجبة معدة خصيصا لطلبة المدارس، وحتى الآن لن يتم إتاحتها خارج المدارس، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه من الممكن التفكير في إعداد وجبات أخرى لمن يحتاجها خارج المدارس مشابهة لتلك الوجبة وتحتوي على العناصر الغذائية المتكاملة أيضا.

توفير الوجبة المدرسية لـ 13 مليون طالب

وأوضح أنهم يعملون الآن على تغطية احتياجات 13 مليون طالب مدرسي من هذه الوجبة، منبها أن المسؤول الحالي عن تلك الوجبات مشروعات الخدمة الوطنية إلى جانب وزارة الزراعة.

ولفت «محسن» إلى أن الوجبة تحتوي على المكونات الضرورية من بروتينات وكربوهيدرات وطاقة، بالإضافة إلى الأملاح المعدنية والفيتامينات.

وأشار إلى أنهم بدأوا بمحافظة المنوفية لتجربة وحوكمة عملية توزيع تلك الوجبة، معلنا أنه من بداية نوفمبر، توزع تلك الوجبة على مستوى باقي المحافظات المصرية.