بريد الوطن.. روح

أنا شمس باشرق فوق ضفاف الجرح أغنِّى.. وأنا اللى منِّى اتمد نيل.. والكل عدَّى فوق جراحى يبتسم.. الكل على شط الوجع عابر سبيل مين اللى ساب فيّا الأثر.. طفوا ابتسامتك يا القمر

ولا سابوا على جلد السما إلا العرق.. الشمس تغرق كل يوم من حزنها.. وأنا اللى وحدى لسَّه عايشة بالغرق

لفيت بحزنى عَ القلوب نصبوا الموالد.. قالوا ارقصى

شرع الغوازى تتحرق فوق جمر بارد صبوا الكاسات من غير فلوس.. دعكوا الفانوس

مات الملاك اللى انحبس وصبحت مارد.. كل اللى نفسه فى الهوى يؤمر يطيع.. مين اللى هتهمه النجوم لو يوم تضيع.. أو تنطفى.. مين اللى هيهمه الورود لو مِ الجناين تختفى وأنا ذنبى كان ذنب الورود.. دايماً بترخص للعزيز هل ممكن الوردة فى إيديك يوم تستعيذ.. من شر قطة

من شر إيد هتجسها

ياللى انتو أفنيتوا الجسد

روحى محدش مسها

نجلاء نعيم

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