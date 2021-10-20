تفاصيل حبس الصيدلانية إيزيس بالشرقية.. اتهمت زملاءها بضربها بسبب الحجاب

حررت الصيدلانية إيزيس مصطفى محضراً بقسم شرطة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، اتهمت فيه زملاءها في العمل بالوحدة الصحية بقرية «كفر عطا الله سلامة» بالتعدي عليها بالضرب، بسبب عدم ارتدائها الحجاب والتنمر عليها، وبثت مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» روت فيه تفاصيل الواقعة المزعومة، إلا أن التحقيقات كشفت عدم صحة ادعاءاتها، لتلقي الأجهزة الأمنية القبض عليها، وبعرضها على النيابة العامة، أمرت بحبسها 15 يوماً علي ذمة التحقيقات.

حبس الصيدلانية إيزيس بعد ادعائها على زملائها بالتعدي عليها

وقررت النيابة العامة حبس الصيدلانية إيزيس مصطفي، بعد اتهامها لزملائها الإداريين فى العمل بالوحدة الصحية بقرية «كفر عطا الله سلامة»، بالتعدي عليها بالضرب، في المحضر رقم 38399 جنح المركز، وذلك كونها غير محجبة، وأمرت النيابة العامة بتحري ضباط مباحث مركز الزقازيق عن الواقعة، وتبين أن مشادة كلامية نشبت بين الطرفين وتطورت إلى مشاجرة وتراشق بالألفاظ، وتدخل زملاؤهما لمحاولة فض المشاجرة، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بإخلاء سبيلهما بعد التصالح بينهما.

حبس الصيدلانية إيزيس لبثها مقطع فيديو لإثارة الرأي العام بعد ثبوت عدم صحة روايتها

كما قررت النيابة العامة حبس الصيدلانية إيزيس مصطفي 15 يومًا علي ذمة التحقيقات، بعد بثها مقطع فيديو مضلل للحقائق على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وتم تداوله على انتشار واسع، قالت فيه إن موظفي الوحدة الصحية بالقرية دائمو التنمر عليها لكونها غير محجبة وتهتم بالحيوانات وتطعم كلاب القرية بالمأكولات، واصفين إياها بـ«بتاعة الكلاب»، حسبما ذكرت في مقطع الفيديو المتداول لها، وطالبت في الفيديو الذي بثته، الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية بالتدخل والتحقيق في الواقعة، إلا أن تحريات المباحث أثبتت عدم صحة روايتها ووجهت لها النيابة تهمة إثارة الرأي العام وتضلل الحقائق.

محافظ الشرقية ووكيل الصحة ونقيب الصيادلة يلتقون بـ«الصيدلانية إيزيس»

وقبل حبس الصيدلانية إيزيس، التقت بالدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة والدكتور عصام أبو الفتوح نقيب الصيادلة، بالديوان العام بالمحافظة، وذلك بعد بثها مقطع الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي، واستمع المحافظ لها، مؤكداً أنه في انتظار ما تسفر عنه تحقيقات النيابة العامة في تلك الواقعة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في هذا الشأن.

محامٍ من نقابة الصيادلة للدفاع عن الصيدلانية إيزيس

وقال الدكتور عصام أبو الفتوح، نقيب الصيادلة بمحافظة الشرقية، إنه أرسل محاميًا من النقابة للدفاع عن الصيدلانية إيزيس مصطفى، الصيدلانية بالوحدة الصحية بقرية كفر عطا الله سلامة، فور علمه بقرار القبض عليها وحبسها 15 يومًا بتهمة بث مقطع فيديو مغير للحقائق علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وإثارة الرأي العام.