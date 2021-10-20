طريقة استخدام تطبيق «احسب فاتورتك» لمعرفة استهلاكك من الكهرباء

يجد بعض الأشخاص فواتير الكهرباء مرتفعة عند الدفع، ويعتقدون أن هذه المبالغ بقيمة الفاتورة زائد عن استهلاكهم الفعلي، مما يجعلهم يقدمون شكوى للتظلم، والتأكد من قيمة الفاتورة الفعلية، أو يبحثون عن طرق لمعرفة استهلاكهم الحقيقي.

وقدم جهاز تنظيم مرفق وحماية المستهلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بعض الخطوات التي يمكن اتباعها للتأكد من قيمة فاتورتك الفعلية.

خطوات لتتأكد من فاتورة الكهرباء

- اطلع على خانة مطلوب سداده الموجودة أسفل فاتورة الاستهلاك ومطابقتها بقيمة الفاتورة التي تسبقها، فإذا كانت متقاربة منها تكون الفاتورة صحيحة، ولكن إذا وجدت مبالغة فى قيمة الفاتورة بالمقارنة بالفواتير التى تسبقها، يجرى تقديم شكوى بكعب الفاتورة.

- قم بمراجعة خانة القراءة الحالية والسابقة الموجودة أعلى فاتورة الاستهلاك من الجزء الأيمن، ومقارنتها بالقراءة الموجودة بالعداد الخاص بك، وإذا وجدت القراءة الموجودة فى خانة «حالية» المكتوبة بالفاتورة أكثر من القراءة الموجودة بالعداد لا تسدد الفاتورة، و سجل شكوى لوزارة الكهرباء على رقم 121 الخط الساخن المخصص لذلك، أو التوجه لشركة الكهرباء التابع لها وسجل شكوى بعدم مطابقة فاتورة الاستهلاك بالقراءة الموجودة بالعداد ليتم تصحيح الخطأ.

كيفية حساب فاتورتك عن طريق تطبيق جديد «احسب فاتورتك»

يتاح استخدام التطبيق لحاملي الهواتف التي تدعم خاصية «الأندرويد»، ويجرى تحميله «مجانا» من خلال «جوجل بلاي»، أو «بلاي ستور».

ويمكن استخدام التطبيق بعد تحميله، من خلال وضع قراءة عداد الكهرباء الفعلي وفاتورة الكهرباء الخاصة بك، ليحسب التطبيق صحة الفاتورة من عدمها.

ويقدم التطبيق وفق جهاز تنظيم مرفق وحماية المستهلك، مجموعة من الخدمات التى تساعد المستهلك على معرفة كيفية حساب فاتورة الكهرباء والشرائح المختلفة لها بجانب تقديم أهم الارشادات والنصائح الخاصة بترشيد الكهرباء.

ولفت الجهاز إلى أن هذا التطبيق يشرح العديد من الخدمات فى صورة مبسطة، تمكن المستهلك الاستفادة من تلك الخدمات في دقائق قليلة، ويمكن تحميل التطبيق من خلال الضغط على الرابط التالي:

https://play.google.com/store/apps/details...

أبرز الخدمات التى يقدمها تطبيق «احسب فاتورتك»

- معرفة قيمة الفاتورة .

- معرفة الشريحة التي تحسب بها الفاتورة.

- كيفية احتساب فاتورتك ومراجعتها.