طريقة حساب فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية للمحلات
استهلاك 2000 كيلووات ساعة = 3240 جنيها
كتب:
سلامة عامر
06:22 ص | السبت 16 أكتوبر 2021
فاتورة الكهرباء "ارشيف"
يبحث عدد كبير من أصحاب المحلات التجارية «القطاع التجاري»، عن الطرق والآليات التي وفرتها شركات توزيع الكهرباء على مستوى جميع المحافظات، لكيفية حساب فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية للمحلات.
كيفية حساب فاتورة اسنهلاك الكهرباء الشهرية للمحلات
وتستعرض «الوطن»، ضمن الخدمات التي تقدمها للمشتركين أصحاب المحلات التجارية، طريقة حساب فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية لأصحاب المحلات، وفقا لأسعار شرائح الكهرباء للسنة المالية 2021-2022 (التعريفة التجارية).
استهلاك 100 كيلووات ساعة = 70 جنيها
100 × .65 = 65 جنيها
مقابل خدمة عملاء= 5 جنيهات
استهلاك 150 كيلووات ساعة = 195 جنيها
150 × 1.20 = 180 جنيها
مقابل خدمة عملاء= 15 جنيها
استهلاك 250 كيلووات ساعة = 315 جنيها
250 × 1.20 = 300 جنيه
مقابل خدمة عملاء= 15 جنيها
استهلاك 300 كيلووات ساعة = 440 جنيها
300 ×1.40 =420 جنيها
مقابل خدمة عملاء= 20 جنيها
استهلاك 400 كيلووات ساعة = 580 جنيها
400 × 1.40 = 560 جنيها
مقابل خدمة عملاء= 20 جنيها
استهلاك 500 كيلووات ساعة = 720 جنيها
500× 1.40 = 700 جنيها
مقابل خدمة عملاء= 20 جنيها
استهلاك 600 كيلووات ساعة = 860 جنيها
600 × 1.40 = 840 جنيها
مقابل خدمة عملاء= 20 جنيها
استهلاك 650 كيلووات ساعة = 942.50 جنيه
600 × 1.40 = 840 جنيها
50 × 1.55 = 77.50 جنيه
مقابل خدمة عملاء= 25 جنيها
استهلاك 750 كيلووات ساعة = 1097.50 جنيه
600 × 1.40 = 840 جنيها
150× 1.55 = 332.50 جنيه
مقابل خدمة عملاء= 25 جنيها
استهلاك 1000 كيلووات ساعة = 1485 جنيها
600 × 1.40 = 840 جنيها
400 × 1.55 = 620 جنيها
مقابل خدمة عملاء= 25 جنيها
استهلاك 1200 كيلووات ساعة = 1960 جنيها
1200 × 1.60 = 1920 جنيها
مقابل خدمة عملاء= 40 جنيها
استهلاك 2000 كيلووات ساعة = 3240 جنيها
2000× 1.60 = 3200 جنيه
مقابل خدمة عملاء= 40 جنيها
أسعار شرائح الاستهلاك للمحلات «القطاع التجاري» 2021-2022
- الشريحة الأولى من صفر إلى 100 كيلو وات ( 65 قرشا).
- الشريحة الثانية من صفر إلى 250 كيلو وات ( 115 قرشا).
- الشريحة الثالثة من صفر حتى 600 كيلو وات ( 140 قرشا)
- الشريحة الرابعة من 601 إلى ألف كيلو وات (155 قرشا).
- الشريحة الخامسة من صفر إلى أكثر من ألف كيلو وات ( 160 قرشا)