طريقة حساب فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية للمحلات

يبحث عدد كبير من أصحاب المحلات التجارية «القطاع التجاري»، عن الطرق والآليات التي وفرتها شركات توزيع الكهرباء على مستوى جميع المحافظات، لكيفية حساب فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية للمحلات.

كيفية حساب فاتورة اسنهلاك الكهرباء الشهرية للمحلات

وتستعرض «الوطن»، ضمن الخدمات التي تقدمها للمشتركين أصحاب المحلات التجارية، طريقة حساب فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية لأصحاب المحلات، وفقا لأسعار شرائح الكهرباء للسنة المالية 2021-2022 (التعريفة التجارية).

استهلاك 100 كيلووات ساعة = 70 جنيها

100 × .65 = 65 جنيها

مقابل خدمة عملاء= 5 جنيهات

استهلاك 150 كيلووات ساعة = 195 جنيها

150 × 1.20 = 180 جنيها

مقابل خدمة عملاء= 15 جنيها

استهلاك 250 كيلووات ساعة = 315 جنيها

250 × 1.20 = 300 جنيه

مقابل خدمة عملاء= 15 جنيها

استهلاك 300 كيلووات ساعة = 440 جنيها

300 ×1.40 =420 جنيها

مقابل خدمة عملاء= 20 جنيها

استهلاك 400 كيلووات ساعة = 580 جنيها

400 × 1.40 = 560 جنيها

مقابل خدمة عملاء= 20 جنيها

استهلاك 500 كيلووات ساعة = 720 جنيها

500× 1.40 = 700 جنيها

مقابل خدمة عملاء= 20 جنيها

استهلاك 600 كيلووات ساعة = 860 جنيها

600 × 1.40 = 840 جنيها

مقابل خدمة عملاء= 20 جنيها

استهلاك 650 كيلووات ساعة = 942.50 جنيه

600 × 1.40 = 840 جنيها

50 × 1.55 = 77.50 جنيه

مقابل خدمة عملاء= 25 جنيها

استهلاك 750 كيلووات ساعة = 1097.50 جنيه

600 × 1.40 = 840 جنيها

150× 1.55 = 332.50 جنيه

مقابل خدمة عملاء= 25 جنيها

استهلاك 1000 كيلووات ساعة = 1485 جنيها

600 × 1.40 = 840 جنيها

400 × 1.55 = 620 جنيها

مقابل خدمة عملاء= 25 جنيها

استهلاك 1200 كيلووات ساعة = 1960 جنيها

1200 × 1.60 = 1920 جنيها

مقابل خدمة عملاء= 40 جنيها

استهلاك 2000 كيلووات ساعة = 3240 جنيها

2000× 1.60 = 3200 جنيه

مقابل خدمة عملاء= 40 جنيها

أسعار شرائح الاستهلاك للمحلات «القطاع التجاري» 2021-2022

- الشريحة الأولى من صفر إلى 100 كيلو وات ( 65 قرشا).

- الشريحة الثانية من صفر إلى 250 كيلو وات ( 115 قرشا).

- الشريحة الثالثة من صفر حتى 600 كيلو وات ( 140 قرشا)

- الشريحة الرابعة من 601 إلى ألف كيلو وات (155 قرشا).

- الشريحة الخامسة من صفر إلى أكثر من ألف كيلو وات ( 160 قرشا)