خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب القاهرة.. ومصدر بالشركة: استحدثنا خدمة جديدة

عدد المشتركين المستفيدين من خدمات شركة توزيع كهرباء جنوب القاهرة، يبلغ 5.4 مليون مشترك، منهم 4.3 مليون يتبعون قطاع شبكات الجيزة، تضم إدارات: الدقي وبشتيل وبولاق الدكرور والهرم 1 والهرم 2 وفيصل و6 أكتوبر1 و6 أكتوبر2 والشيخ زايد وشمال ريف الجيزة 1 وشمال ريف الجيزة 2 ووسط ريف الجيزة وجنوب ريف الجيزة، وعادة ما يبحث مشتركو سكان أحياء القاهرة والجيزة عن الطرق والخطوات التي يجب اتباعها للاستعلام عن قيمة فاتورة الاستهلاك الشهرية.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الاستهلاك بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء

الخطوات التي يجب اتباعها للاستعلام عن فاتورة استهلاك المشتركين الواقعين في نطاق عمل شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.. كالتالي:

يجرى الاستعلام عن فاتورة الاستهلاك الشهرية من خلال تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء عبر الضغط هنا .

5 خطوات للاستعلام عن فاتورة الاستهلاك بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء

بعد الدخول علي رابط شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، يجب اتباع الخطوات التالية للاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء:

- الضغط على قسم الخدمات.

- اضغط على الاستعلام عن الفواتير مباشرة.

- تحديد اسم المنطقة الخاصة بكل مواطن.

- إدخال الاسم ورقم العداد الذي يتكون من 10 أرقام.

- الضغط على زر استعلام.

4.3 مليون بقطاع شبكات الجيزة

قال مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء إن عدد المشتركين بشركة توزيع كهرباء جنوب القاهرة يبلغ 5.4 مليون منهم 4.3 مليون مشترك بقطاع شبكات الجيزة، بينما يبلغ عدد المشتركين بشبكات القاهرة 1.7 مليون مشترك، وتضم إدارات «غرب القاهرة والسيدة زينب والقلعة والمقطم والبساتين والمعادي وحلوان و15 مايو.

استحداث خدمة الشباك الواحد لتقديم جميع خدمات

طورت شركة توزيع جنوب القاهرة مراكز خدمة العملاء، من خلال استحداث خدمة الشباك الواحد، لتقديم جميع خدمات الشركة بواسطته، بحيث يتعامل المشترك مع شباك واحد للحصول على الخدمة، عن طريق إنشاء أكثر من شباك واحد في نفس الإدارة، لتقديم الخدمة، لافتا إلى أنه تم تطبيق هذا النظام في جميع إدارات الشركة.