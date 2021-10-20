لبنان: تطمينات أمريكية بحماية الشركاء في مشروع تزويدنا بالغاز المصري

أعلن وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، أن الإدارة الأمريكية أصدرت رسالة تطمين تؤمن حماية مشروع تزويد لبنان بالغاز المصري والمشاركين فيه، من تداعيات عقوبات قانون قيصر الأمريكي.

مأدبة غداء لبنانية أمريكية أكدت التطمينات

جاء ذلك في أعقاب لقاء جمع وزير الطاقة اللبناني الدكتور وليد فياض، وكبير مستشاري وزارة الخارجية الأمريكية لأمن الطاقة، والوسيط الأمريكي الجديد، في عملية التفاوض غير المباشر، في شأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، أموس هوكشتاين، بحضور السفيرة الأمريكية دوروثي شيا، على مأدبة غداء تمت دعوته إليها، حسبما نشرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

إنجاز اتفاق نقل الغاز المصري بأسرع وقت

وقال المكتب الإعلامي لفياض في بيان له، إن «البحث تناول الحلول لقطاع الطاقة، وخصوصا المبادرة المتعلقة باستجرار الغاز من مصر واستبداله في سوريا عبر تقنية (سواب) واستجرار الكهرباء من الأردن عبر سوريا، كما كانت جولة أفق إيجابية على كل المواضيع المتعلقة، بموضوع الطاقة وإيجاد الحلول لإنجاز الاتفاق في أسرع وقت ممكن، وإمكانية تسريع تأمين التمويل اللازم لإبرام هذا الاتفاق».

حماية المشروع والمشاركين رغم عقوبات قيصر

وتابع أن «هوخشتاين أطلع فياض على خبر جديد جيد بأن الإدارة الأمريكية قد أصدرت رسالة تطمين تؤمن حماية المشروع والمشاركين فيه من تداعيات عقوبات قانون قيصر».

وينص اتفاق أعلن عنه الشهر الماضي، على أن تمد مصر لبنان بالغاز الطبيعي عبر خط أنابيب يمر من الأردن وسوريا، للمساعدة في تعزيز إنتاج لبنان من الكهرباء.