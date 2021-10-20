«التموين»: استهلاك الفرد من القمح عالميا 72 كيلو وفي مصر 182

كشف الدكتور إبراهيم العشماوي، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم، أن المواطن المصري يستهلك معدلًا كبيرًا من القمح، أكثر من المعدلات العالمية؛ فيستهلك 182 كيلوجرامًا من القمح، بينما استهلاك الفرد عالميًا يصل إلى 72 كيلوجرامًا فقط.

مصر أكبر دولة استيرادا للقمح

وأضاف «العشماوي»، في لقاء مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة الفضائية، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن مصر تعتبر أكبر دولة في العالم من حيث استهلاك القمح واستيراده، مشددًا على أن الدولة في الفترة الماضية عملت على زيادة الاحتياطي من القمح من خلال سلاسل الإمداد، كما عملت أيضًا على زيادة المساحة المنزرعة من الأقماح لتصل إلى 600 ألف طن.

اللجوء إلى البدائل

وأوضح أن المصريين ينفقون على الطعام نحو 30% من دخلهم سنويا، وعندما ترتفع الأسعار يلجأون إلى البدائل، مشددًا على أن زيادة أسعار المنتجات في الأسواق تعالجها الدولة عبر زيادة حجم المعروض أمام المواطنين حتى لا ترتفع الأسعار بشكل جنوني لا يمكن السيطرة عليه، ومن المتوقع حدوث زيادة في أسعار السلع الإلكترونية والسيارات والملابس بسبب قلة حجم الإنتاج عالميا، لافتا إلى أن الدولة دائما ما تقوم بزيادة المعروض في الأسواق مع رفع مصادر وسلاسل الإمداد بكل المنتجات.

وأضاف أن الدولة تدرس حاليا تثبيت سعر عدد من المنتجات في تعاقداتها الخارجية مع المنتجين.

وشدد على أن الدولة تلجأ في بعض الأوقات إلى منع التصدير، من أجل زيادة حجم المعروض محليا، متابعا: «ده بيحصل في أوقات كثيرة زي ما تم منع تصدير الأرز من قبل، ولما بنحس إن فيه احتياج من السوق المحلي بنمنع التصدير وبنزود حجم المعروض».