الحالة المرورية للطريق الدائري الآن: عادت لطبيعتها بعد رفع آثار الحادث

عادت الحركة المرورية لطبيعتها أعلى الطريق الدائري الأوسطي، بعد رفع آثار حادث اصطدام سيارة نقل ثقيل «تريلا» بميكروباص، ظهر اليوم، ما أسفر عن مصرع 19 شخصا، وتعد الحالة المرورية للطريق الدائري الآن، طبيعية، بعد إعادة تسيير الحركة مجددا، دون الحاجة لإجراء أية تحويلات مرورية.

الحالة المرورية للطريق الدائري الآن

تعطلت الحركة المرورية على الطريق الدائري، بعد حادث التصادم، والذي تسبب في تعطل الحالة المرورية، بعدما اجتازت السيارة النقل الحاجز الواقع بمنتصف الطريق، وعبرت إلى الاتجاه الآخر بعدما انحرف مسارها بسبب انفجار إطارها بشكل مفاجئ، وفور عبورها اصطدمت بالميكروباص الذي كان في اتجاهه لطريق الفيوم ومنه إلى محافظتي المنيا وأسيوط، لكن كل ركابه لقوا مصرعهم في الحال.

تحرك من المرور

وفور تلقي غرفة عمليات المرور بلاغا بالحادث، تم الدفع بأوناش تابعة للإدارة العامة للمرور، وكذا خدمات لدعم الخدمات المتواجدة بمكان الحادث، لسرعة رفع آثار الحادث وتسيير ما يمكن تسييره من الحركة المرورية، كما تم فرض كردون حول مكان الحادث، وتشغيل الطريق بشكل جزئي، لحين انتهاء إجراءات المعاينة والتحقيقات، ورفع الجثث، وتم تجنيب السيارتين المتسببتين في الحادث إلى جانب الطريق.

رفع آثار حادث الطريق الأوسطي

وتمكنت الخدمات الأمنية من رفع آثار الحادث بالكامل، بعد انتهاء أعمال المعاينة التي باشرتها الأجهزة الأمنية وجهات التحقيق في الحادث، وإعادة تسيير الحركة المرورية بشكل طبيعي دون وجود أي عائق، بعد التأكد تماما من رفع كل آثار الحادث أو ما يعوق الحركة المرورية.

مناظرة الجثث

ومن ناحية أخرى، أنهت جهات التحقيق مناظرة الجثث التي تم كشف هويتها، فضلا عن الأخرى المجهولة، داخل مشرحتي مستشفيات زايد التخصصي والمركزي وأكتوبر المركزي، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث النهائية حول الحادث.