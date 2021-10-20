أول صور من حادث الدائري الأوسطي.. مصرع 19 وإصابة 5 في حالات حرجة

تنشر "الوطن" أول صور من حادث الطريق الدائري الأوسطي، الذي وقع، قبل قليل، إثر اصطدام سيارة نقل عبرت الطريق إلى الإتجاه الآخر، واصطدمت بميكروباص، مما أدى لمصرع 19 شخصا وإصابة 5 أغلبهم في حالة خطرة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما انتقلت الحماية المدنية وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وتُظهر الصور جثث الركاب بعدما تناثرت على الطريق الدائري، وقد التف حولها المواطنون وغطوا وجوه القتلى بالأغطية.