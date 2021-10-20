تفاصيل حادث الدائري الأوسطي: كل ركاب الميكروباص ماتوا

تباشر جهات التحقيق إجراءاتها في حادث الطريق الدائري الأوسطي، والذي وقع ظهر اليوم، بالقرب من مساكن الأمل بالجيزة، وأسفر حادث الدائري الأوسطي عن مصرع 19 شخصا وإصابة 5 آخرين حتى الآن، بعدما اصطدمت سيارة نقل ثقيل بميكروباص.

تفاصيل حادث الدائري الأوسطي

التحريات والتحقيقات الأولية التي جرت في حادث الطريق الأوسطي، قالت إن سيارة النقل الثقيل كانت تسير بسرعة فائقة، ما أدى لعبورها في الطريق الآخر، بشكل مفاجئ، وتصادف ذلك مع مرور سيارة ميكروباص كانت في طريقها بالاتجاه الآخر، واصطدامهما ببعضهما البعض، ما أدى إلى وفاة جميع ركاب الميكروباص، وكذا سائق السيارة النقل، ليصبح عدد القتلى في الحادث 19 شخصا، بينما أُصيب 5 آخرون، 2 منهم في حالة خطيرة، وتم نقلهم إلى المستشفى.

الشرطة تتحرك

وفور تلقي غرفة عمليات المرور بلاغا بالحادث، تم الدفع بعشرات الأوناش إلى الطريق الدائري الأوسطي، وتحديدا عند مكان الحادث، كما تم الدفع بخدمات مرورية إضافية لدعم الخدمات الموجودة هناك، وانتقلت قيادات مديرية أمن الجيزة إلى مكان الحادث، وتم الاستعانة بالأوناش لفصل السيارتين عن بعضهما البعض، وإزالة آثار الحادث عن نهر الطريق، والتي أدت لتعطل الحركة المرورية به، لانشغال قائدي المركبات بإنقاذ من يمكن إنقاذه من الضحايا.

الإسعاف تصل مكان الحادث

ووصلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث بعد تلقيها إشارة به، وتم تحديد المصابين ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، وحُرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى جهات التحقيق، والتي انتقلت إلى مكان الحادث لإجراء المعاينة والتعرف على هوية الضحايا تمهيدا للتصريح بدفنهم، كما طلبت التحريات الكاملة عن الحادث وكلفت بها المباحث الجنائية؛ للوقوف على أسباب الحادث بشكل كامل وملابساته، وانتقلت إلى المستشفى الذي نقل إليه المصابون؛ للوقوف على حالتهم الصحية وإمكانية سماع أقوالهم حول الحادث.