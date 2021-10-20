لتجنب فصل الكهرباء ورفع العداد.. احذر هذه المخالفات

حتى لا تفصل الكهرباء ويرفع العداد، كشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، العديد من المخالفات التي يحق من خلالها شركات توزيع الكهرباء بمختلف المحافظات، فسخ التعاقد على الفور.

«الوطن» تستعرض المخالفات التي يحق بسببها لشركات الكهرباء فسخ التعاقد مع فصل التيار الكهربائي، ورفع العداد.

مخالفات تؤدي إلى فصل الكهرباء ورفع العداد

1- في حالة إمداد المستهلك غیره بالكھرباء التي وردتها له الشركة.

2- توصيل المستهلك للكھرباء المسجلة باسمه على العدادات الخاصة به، إلى وحدات مختلفة تابعة له أيضا، لكن غیر المتعاقد علیھا، أو لاستخدام الكهرباء في أنشطة أخرى غیر التي تم تحديدها في عقد التورید.

3- يتعمد المستهلك، إحداث خلل في العدادات أو أجھزة القیاس التي تخص تسجیل الاستھلاك مثل عكس أو إسقاط محول التیار لفازة أو أكثر من فازة.

4- حصول المستهلك على الكهرباء، وذلك بعيدًا عن العدادات أو أجھزة القیاس التي تسجل الاستھلاك «التوصیل المباشر».

5- فض المستهلك أو إتلافه للأختام الموجودة على العدادات أو أجھزة القیاس التي تسجل الاستھلاك.

6- زيادة المستهلك الأحمال عن القدرة التي تعاقد عليها، وذلك دون الحصول على تصریح من خلال شركة توزيع الكهرباء.

7- منع المستهلك مندوبين الشركة، من قيامهم بأعمال التفتیش أو التغییر أو المراقبة أو الصیانة أو الإصلاح أو التعدیل، والتي ترى الشركة أهميتها، سواء للمھمات المركبة من أجل توصیل سواء التغذیة الكھربائیة أو العدادات.

8- أن يجري التعذر من تسجیل قراءة العداد لمدة دورتين متتاليتين للكشف، وذلك من خلال سبب یرجع للمستهلك.

9- هدم المستهلك أو إزالته أو للموقع المتعاقد من خلاله على تورید التغذیة الكھربائیة لهذا الموقع.

10- أن يرغب المستهلك فى انتهاء التعاقد بينه وبين الشركة.

11- أن يتأخر المنتفع بالكهرباء عن أن يُسدد قیمة المطالبة وذلك خلال ثلاثین یوم تبدأ من تاریخ المطالبة.

12- عدم الالتزام من جانب المستهلك، بأن يُعالج أو أن يحد من أي أضرار كهربائية، تعكسها أحماله من خلال سواء الشبكة المغذية له، أو على شبكات المستهلكين الآخرين.