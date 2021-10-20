9 طرق للتحكم في استهلاك الكهرباء لو عدادك مسبق الدفع منها «نزع الفيشة»

على مدار السنوات القليلة الماضية، قدم الكثير من المواطنين على عداد الكهرباء، ليتم تركيب عدادات مسبقة الدفع لهم، والتي تعمل بنظام شحن الكارت بقيمة مالية معينة، بحسب الاستهلاك الشهري، وبمجرد انتهاء تلك القيمة المشحونة في كارت العداد، يتم فصله حتى يتم شحنه مرة أخرى، وفي كثير من الأحيان يشكو المواطنون من تكرار شحن قيمة عداد الكهرباء خلال الشهر الواحد.

كيفية التحكم في الاستهلاك الشهري للكهرباء

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، كيفية التحكم في استهلاك الكهرباء الشهري، حتى يتجنب المواطنون تكرار دفع وشحن كارت العداد في الشهر، وفق الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، كالتالي:

1- يجب أن يحرص المواطن على نزع فيشة الشاحن من الكهرباء، تجنبا لزيادة الاستهلاك طول فترة توصيله بالكهرباء.

2- يجب أن يحرص المواطن على نزع فيشة التلفزيون والمراوح والخلاطات، وكذلك أجهزة الكمبيوتر واللاب توب من الكهرباء عند الانتهاء من الاستخدام، إذ أن عدم فصلها يستهلك طاقة كهربائية.

34- أهمية فصل الأجهزة ذات العداد أو «التايمر» مثل الميكروييف، حيث أنها تستهلك قيمة عالية من الكهرباء.

4- الاهتمام بإطفاء الأضواء التي لا يتمّ استخدامها وإضاءتها عند الحاجة فقط.

5- يجب أن يتم تغيير الفلاتر وتنظيفها باستمرار، وذلك حتى لا تتراكم الأتربة فيها.

6- يجب أن يتم المداومة على معاينة الوحدة الخارجية للتكييف وتنظيفها.

7- يجب ضبط التكييف على درجة حرارة مناسبة لجسم الإنسان، والتي تكون في الغالب 24-26 درجة مئوية.

8- مراعاة عدم الإسراف في إضاءة المكان المراد تكييفه، نظرًا لتحول الطاقة الكهربائية عند الإضاءة إلى طاقة حرارية.

9- يجب أن يحرص المستهلك على استخدام اللمبات الفلورسنت أو اللمبات الموفرة للطاقة لانخفاض درجة الحرارة الناتجة عن استعمالها.