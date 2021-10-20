هل يمكن لمستخدم العداد الذكي ضبط استهلاكه بقيمة محددة شهريا؟

يتساءل مستخدمي عدادات الكهرباء الذكية عن الإمكانيات التي تتمتع بها هذه النوعية عن غيرها من العدادات الأخرى، خاصة بعد انتهاء وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من تنفيذ المشروع التجريبي لتركيب 250 ألف عداد ذكي على مستوى 6 شركات تمهيدًا لتعميم التجربة.

العداد الذكي يُمكين المشترك من مراقبة الكهرباء المستخدمة في مسكنه

وكشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن العداد الذكي يتاح للمستهلك إمكانية ضبطة على قيمة استهلاك معينة خلال الشهر، مؤكدًا أن العداد الذكي ينذر المستهلك في حال قرب نفاد الرصيد مع تمكين المشترك من مراقبة الكهرباء المستخدمة في مسكنه والتي تساعده على إدارة وتقليل استهلاكه.

العداد الذكي يساعد المشترك على معرفة فاتــورة الكهرباء الخاصة به

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أن العداد الذكي يساعد المشترك على معرفة فاتورة الكهرباء الخاصة به، متابعًا أنه يقيس ويسجل المستخدم كل فترة زمنية محددة وينقل البيانات إلى شركة الكهرباء التابع لها.

مميزات العداد الذكي

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية المميزات التي يتمتع بها العداد الذكي

- يحتوى على مكانين مخصصين لتركيب شريحتي خط محمول.

- يتحمل قطاع الكهرباء التكلفة الكاملة لتركيب العداد دون أن يتحمل المواطن أي أعباء مالية.

إمكانية شحن الكارت في أي وقت

- يتيح للمشترك أو من ينوب عنه إمكانية شحن الكارت في أي وقت من مراكز الشحن المخصصة، ومن خلال التليفون المحمول قبل الاستهلاك أو بعده واستلاف رصيد.

- يضاف الرصيد الجديد للمتبقي حتى نفاده «حسب الاستهلاك».

- يتمتع المستهلك بنفس أسعار الشرائح.

- يحاسب المشترك طبقا للاستهلاك الفعلي.

- يتاح للمستهلك إمكانية ضبط العداد على قيمة استهلاك معينة، خلال الشهر، وينذره العداد الذكي حال قرب نفاد الرصيد.

البيانات المتوفرة علي شاشة العداد الذكي

- يستطيع المستهلك الحصول على عدد من البيانات، تظهر على الشاشة باستخدام الزر الضاغط مثل «الرصيد المتبقي مع تسجيل التاريخ والوقت، استهلاك الشهر الحالي بالكيلو وات ساعة، أقصى حمل بالأمبير والكيلو وات، استهلاك الشهر السابق و12 شهر سابق، الاستهلاك الكلي التراكمي من وقت التركيب، التاريخ باليوم والشهر والسنة والوقت، إظهار آخر حالة عبث وتلاعب بالوقت والتاريخ، رسائل نصية من شركة الكهرباء على الشاشة مثل قبول الكارت، وزيادة حمل المشترك عن التيار المبرمج للعداد».

- تحقيق السيولة المالية لشركات توزيع الكهرباء والقضاء على خسائر تحصيل فواتير الكهرباء.

- تلافي مشاكل القراءات الخاطئة مع المستهلكين، ويمكن للمستهلك التحكم في الأحمال داخل منزله من خلال الهاتف المحمول.