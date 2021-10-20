جامعة الأقصر: نسبة تلقي لقاح كورونا بين هيئة التدريس 92% والطلاب 78%

أشاد الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، بالنسب التي حققتها جامعة الأقصر، بخصوص تطعيم طلاب الجامعة، وكذلك أعضاء هيئة التدريس والعاملين بها حفاظًا على سلامتهم، مشيرًا إلى أنه تخطت نسب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، ممن تلقوا لقاح فيروس كورونا المستجد الـ92%، بينما بلغت نسبة طلاب الجامعة، من حصلوا على اللقاح 78%، وبلغت نسبة حصول العاملين بالجهاز الإداري للجامعة 74%.

مجلس جامعة الأقصر يوافق على نسب التشعيب

جاء ذلك في الإجتماع الدوري لمجلس شئون التعليم والطلاب والذي ترأسه رئيس جامعة الأقصر الدكتور محمد محجوب عزوز، بحضور وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب بكليات جامعة الأقصر، والذي تضمن عدة قرارت جديدة تخدم الطلاب والجامعة على حد سواء.

وخلال الإجتماعي، وافق مجلس الجامعة، على نسب التشعيب للطلاب بأقسام كلية الفنون بحسب نسبة كل قسم، حيث اوصى رئيس رئيس جامعة الأقصر، أنه حال اتاحة قدرة استيعابية بقسم ما من أقسام الكلية، يمكن قبول الطالب الراغب في الانضمام بهذا القسم أو التخصص، حرصًا على تحقيق رغبات الطلاب بمايصب في صالحهم

نسب التطعيم بـ لقاح كورونا

وشدد «محجوب» خلال المجلس، على ضرورة الانتهاء من إعداد دليل الطالب على أن يتم تجهيزه قبل حفل الاستقبال المقرر تنظيمه بكل كلية، كما استعرض أعضاء المجلس نسب التطعيم بلقاح كورونا بكل كلية للطلاب الجددد والقدامى، ووجه رئيس جامعة الأقصر، بسرعة الانتهاء من أعمال التطعيم باللقاح ضد فيروس كورونا لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.