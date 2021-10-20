قبول تسكين طلاب الحالات الاجتماعية الملحة بـ«مدن جامعة» الأقصر

ناقش الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، في اجتماع عقده مع أعضاء مجلس إدارة المدن الجامعية، اليوم الأربعاء، الوضع الحالي لأعمال التسكين للعام الدراسي الجديد 2022 /2021 ، بحضور جمال سيد، أمين عام الجامعة، وعبدالقادر إبراهيم، منسق الجامعة لشئون المدن الجامعية، وعلاء مغازي، مدير الإدارة العامة للمدن الجامعية.

الموافقة على تسكين الطلاب

وقال «محجوب»، تمت الموافقة على قبول تسكين الطلاب من الحالات الاجتماعية الصعبة والملحة، والذين لم تنطبق عليهم شروط الإسكان الطلابي، لكنهم بحاجة ماسة للسكن مراعاةً لظروفهم الاجتماعية والاقتصادية والصحية، وحرصًا من الجامعة على تقديم الرعاية الاجتماعية للطلبة والطالبات.

وأوضح «رئيس الجامعة»، قواعد القبول بالمدن الجامعية بالنسبة للطالبات «المرحلة الثالثة بالتنسيق»، تم تسكين مواليد 2004 بالكامل جميع الكليات، وشهور من يوليو حتى ديسمبر من عام 2003 جميع الكليات، بمدينة الراوي، على أن يقمن الطالبات الجدد المحققات نفس الشروط من كلية السياحة والفنادق، بالمدن الجامعية بطيبة.

قواعد قبول الطلاب بالمدن الجامعية

وأضاف «عزوز»، أما بشأن قواعد القبول بالمدن الجامعية بالنسبة للطلاب الجدد «المرحلة الثالثة»، فيتم تسكين مواليد 2004 بالكامل جميع الكليات، وشهور من سبتمبر حتى ديسمبر من عام 2003، جميع الكليات بمباني المدن الجامعية طلبة بطيبة.

وخلال الاجتماع، أوصى رئيس جامعة الأقصر، بضرورة تقديم كل التسهيلات الممكنة، خلال إجراءات تسكين الطلاب الجدد والقدامى بالمدينة الجامعية، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة، حفاظًا على سلامة الطلبة والطالبات.