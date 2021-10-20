«ماريا بريمو» تزور «شفاء الأورمان» لسرطان الأطفال في الأقصر

استقبل مستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال بالصعيد، الفنانة الأسبانية العالمية «ماريا بريمو»، واحدة من أشهر نجوم التصوير في أسبانيا، رافقها خلال الزيارة الخبير السياحي محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، وأجرت الفنانة الإسبانية جولة داخل مستشفى شفاء الأورمان وتعرفت على قيادات المستشفى، كما أطلعها الأطباء على أقسام المستشفى وأهميته لأبناء الصعيد، ووزعت الألعاب والهدايا على الأطفال المرضى في نهاية جولتها.

الفنانة الأسبانية تزور شفاء الأورمان

وأعربت «ماريا بريمو»، عن سعادتها لتواجدها داخل الصرح الكبير شمال الأقصر، وقالت إنها لم تتخيل أن يكون هناك صرحا طبيا بذلك المستوى العالمي بعيدا عن العاصمة القاهرة، مشيرة إلى أن ما يتم تقديمه من خدمات طبية مجانية متكاملة هو انجاز عظيم.

من جانب آخر، أكد الخبير السياحي محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، أن «ماريا»، من أشهر المصورين في أسبانيا وأوربا، وهي أول ضيوف مبادرة «جسر الحضارات»، التي دشنتها لجنة تسويق السياحة الثقافية، حيث ستستضيف المبادرة عددا من الفنانين الأوروبيين بداية هذا الشهر حتى نهاية أبريل من العام المقبل .

استضافة عدد من الفنانين

وأضاف الخبير السياحي، في تصريحات صحفية، خلال زيارته لمستشفى شفاء الأورمان، أن المبادرة تتضمن الاستضافة الكاملة للفنانيين بجبال البر الغربي، لافتا إلى الإتفاق على إقامة معارض للصور التي تم التقاطها في الأقصر بعد عودتهم لبلادهم.

فيما قدم، محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، الشكر للفنانة ماريا بريمو، والخبير السياحي محمد عثمان على زيارتهما للمستشفى، مثمنا الدور الكبير للجنة تسويق السياحة الثقافية في دعم المستشفى ودعم مرضى السرطان في الصعيد.