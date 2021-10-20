19 رحلة بالون تحلق في سماء الأقصر.. وسائحو فرنسا وإسبانيا يتصدرون

انطلقت، اليوم، 19 رحلة بالون طائر في سماء البر الغربي بمحافظة الأقصر، لمشاهدة المظاهر الطبيعية الخلابة من أعلى نقطة في منطقة البر الغربي بالقرنة ومشاهدة معابد وادي الملوك ووادي الملكات والدير البحري "حتشبسوت"، ومقابر النبلاء ومقابر العساسيف بالقرنة، وسط حالة من البهجة بين السياح.

زوار فرنسا وإسبانيا في الصدارة

وحسب مصدر باتحاد شركات البالون الطائر، جاءت أبرز الجنسيات الموجودة في رحلات اليوم هي"الفرنسية، الإسبانية، الرومانية، الروسية، الأمريكية، وجاءت رحلات السياح من الخارج، ومن تلك الدول لمشاهدة المعالم السياحية المختلفة في البر الغربي والمعالم السياحية في البر الشرقي منها معبدي الكرنك والأقصر ومُتحف الأقصر ومُتحف التحنيط، وغيرها من المعالم الأثرية.

طيران عارض وإجراءات أمنية

ويستقبل مطار الأقصر الدولي هذه الأيام عددًا من رحلات الشارتر أو الطيران العارض القادم من دول فرنسا وإسبانيا ورومانيا بشكل مباشر، ويحمل على متنه عددا كبيرا من السياح يأتون محافظة الأقصر على وجه خاص لزيارة المناطق الأثرية في البر الغربي والشرقي.

وتأتي رحلات السياح المختلفة إلى جميع المناطق الأثرية وسط إجراءات أمنية، تقوم بها الاجهزة الأمنية لتأمين الأفواج السياحية خلال جولاتهم داخل المحافظة في البرين الغربي والشرقي وحتى عودتهم إلى بلادهم عبر مطار الأقصر الدولي مرة أخرى، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية في ظل انتشار فيروس كورونا من حيث ارتداء الماسك الطبي واستعمال المواد المطهرة حفاظًا على سلامة السياح.