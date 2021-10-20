أخبار الشرقية اليوم.. تعاقد مواطنين على الغاز والفوز بالتميز الحكومي

شهدت محافظة الشرقية، خلال اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث، أبرزها شن حملتين أحدهما لقطاع التموين وضبط فيها حليب منزوع الدسوم وتحرير محضر لصاحب مصنع إضافات أعلاف مواشي، والأخرى حملة إزالة أسفرت عن إزالة 122 حالة تعدٍ على مساحة 4 آلاف و654 متر مبان و114 فدانا و12 قيراطا بنطاق المحافظة، بالإضافة إلى تعاقد 447 ألفا و370 مواطنا على «الغاز الطبيعي»، وحصد 7 مراكز في مسابقة التميز الحكومي بدورتها الثانية، وعقد مديرية الزراعة ندوة عن مخاطر الزيادة السكانية وأثرها على التنمية.

ضبط 500 كيلو جرام مسحوق حليب منزوع الدسم وطن فوسفات

حيث شن قطاع تموين جنوب الشرقية برئاسة عاطف العراقي حملة تموينية علي المنشآت الصناعية والمخابز البلدية بمدينة العاشر من رمضان، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وأسفرت الحملة عن تحرير محضر ضد صاحب شركة لتعبئة وتغليف المواد الغذائية لحيازته واستخدامه مسحوق حليب منزوع الدسم، بلا فواتير شراء، وجرى ضبط 500 كيلو جرام مسحوق حليب منزوع الدسم، كما جرى تحرير محضر لصاحب مصنع إضافات أعلاف مواشي لحيازته واستخدامه مواد خام ليس لها فواتير شراء، وجرى ضبط طن فوسفات ثنائي الكالسيوم و500 كيلو جرام من مادة الكاولين.

إزالة 122 حالة تعدٍ على مساحة 4 آلاف و654 متر مبان

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية استمرار تنفيذ المرحلة الثانية من الموجه 18 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتي أسفرت عن إزالة 122 حالة تعدٍ على مساحة 4 آلاف و654 متر مباني و114 فدانا و12 قيراطا بنطاق المحافظة، بمراكز «ههيا -منيا القمح - فاقوس - الحسينية - كفر صقر -أولاد صقر - الابراهيمية - أبو كبير - ديرب نجم - مشتول السوق»، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تحرير 3 محاضر وضبط 196 عبوة دواء بيطري

وفي سياق آخر، نفذت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية حملات تفتيشية، على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمراكز ومدن المحافظة لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، أسفرت عن تحرير 3 محاضر مخالفة وضـبط 196 عبوة لـ30 صنفا دواء بيطري مخالف، وتم تحرير المحاضر اللازمة بالمخالفات والتحفظ على الأدوية المخالفة على ذمة القضايا.

تعاقد 447 ألفا و370 مواطنا على «الغاز الطبيعي»

وقال المهندس محمد قنديل رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة الحديثة للغاز الطبيعي، إن هناك 39 ألفا و182 عميلا تعاقدوا مع شركة الغاز الطبيعي في مركز أبو كبير، وهناك 36 ألفا و771 عميلا تعاقدوا بمركز «فاقوس»، و38 ألفا و634 عميلا تعاقدوا مع شركة الغاز في مدينة «الزقازيق»، و28 ألفا و66 عميلا قاموا بالتعاقد مع شركة الغاز الطبيعي فى مركز «منيا القمح»، إلى جانب 4 آلاف و649 عميلا بمركز أبوحماد، وفى قرية «الأسدية»، التابعة لرئاسة مركز أبو حماد، تعاقد 4 آلاف و105عملاء، فضلا عن باقي قرى ومدن المحافظة ليصل إجمالي المتعاقدين مع شركة الغاز الطبيعي إلى 447 ألفا و370 مواطنا لتوصيل الخدمة للمنازل بمختلف مراكز ومدن المحافظة، في إطار تنفيذ خطط التنمية.

قدم الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، التهنئة إلى محمد عبد المنعم محمد النجار، مدير مركز تكنولوجي القنايات، لحصوله على المركز الثاني في جائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية فئة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، على مستوى 158 وحدة تكنولوجية بالمحافظات، في مسابقة مصر للتميز الحكومي، في دورتها الثانية لعام 2020، والتي أقامتها وزارة التخطيط بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».

الشرقية تفوز بـ7 مراكز في مسابقة التميز الحكومي

وحصلت الشرقية في النتيجة النهائية للفائزين بمسابقة مصر للتميز الحكومي، على 7 مراكز في المسابقة، كأفضل قيادات تنفيذية ومديري إدارات وموظفين، وفي جائزة الابتكار، حصلت المنصة الإلكترونية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي على شهادة مصر للتميز الحكومي، ضمن أفضل 10 جوائز ابتكار على مستوى الجمهورية، وتقدمت بها المهندسة «ماسي يحيي الشربيني»، وذلك ضمن جوائز التميز المؤسسي.

ندوة عن الزيادة السكانية وآثارها على التنمية

وأكد المهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية، إلى قيام المديرية بالتعاون مع مجمع إعلام الزقازيق بتنفيذ ندوة عن الزيادة السكانية وآثارها على التنمية في حضور علاء حنيش مدير عام إعلام شرق الدلتا ومدير مجمع إعلام الزقازيق، وأوضح أن المشكلة السكانية تعتبر قضية أمن قومي وأن الزيادة العشوائية للسكان تعد أحد أهم مشاكل التضخم السكاني التي تتطلب توحيد وتكثيف الجهود بين مختلف القطاعات على مستوى المحافظة من أجل العمل على حلها طبقا لخطة الدولة واهتمام القيادة السياسية بتنفيذ استراتيجية مصر 2030، وتحقيق التنمية المستدامة بكافة الطرق الممكنة.