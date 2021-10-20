تعاقد 447 ألفا و370 مواطنا على «الغاز الطبيعي» في الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استمرار تنفيذ أعمال حفر وتوصيل الغاز الطبيعي بخطى سريعة وثابتة على أرض محافظة الشرقية، موجها رؤساء المراكز والمدن والأحياء لتقديم كافه أوجه التعاون للشركة المنفذة للأعمال التي حققت طفرة نوعية في ارتفاع نسب تنفيذ أعمال الحفر وتوصيل الغاز الطبيعي لمنازل المواطنين، ما كان له مردودا إيجابيا لتشجيع وتحفيز المواطنين على التعاقد للاستفادة من الغاز الطبيعي.

العضو المنتدب لشركة الغاز يشيد بجهود التنفيذيين في تذليل العقبات

وأشاد المهندس محمد قنديل رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة الحديثة للغاز الطبيعي، بجهود الأجهزة التنفيذية في تذليل العقبات أمام تنفيذ أعمال حفر وتوصيل خطوط الغاز الطبيعي بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

تفاصيل أعداد المتعاقدين في المراكز والمدن

يذكر أن هناك 39ألف و182عميل تعاقدوا مع شركة الغاز الطبيعي في مركز أبو كبير، وهناك 36 ألف و771عميلا تعاقدوا بمركز «فاقوس»، و38 ألف و634 عميلا تعاقدوا مع شركة الغاز فى مدينة «الزقازيق»، و28 ألف و66 عميلا قاموا بالتعاقد مع شركة الغاز الطبيعي فى مركز «منيا القمح»، إلى جانب 4 آلاف و649 عميلا بمركز أبوحماد، وفى قرية «الأسدية»، التابعة لرئاسة مركز أبو حماد، تعاقد 4 آلاف و105عملاء، فضلا عن باقي قرى ومدن المحافظة ليصل إجمالي المتعاقدين مع شركة الغاز الطبيعي إلى 447 ألف و370 مواطن لتوصيل الخدمة للمنازل بمختلف مراكز ومدن المحافظة، في إطار تنفيذ خطط التنمية.