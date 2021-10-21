تعرف على مهرجان «مراكب الشمس» المقرر انعقاده بالمنيا في نوفمبر المقبل

تنطلق في الرابع من نوفمبر المقبل، فاعليات مهرجان «مراكب الشمس»، أول ملتقى فني للترويج للسياحة في المنيا بمشاركة ممثلي 60 دولة حول العالم.

وأوضح إسماعيل أبو بكر، مخرج ومصور وصاحب فكرة الملتقى، أن الفكرة جاءت بسبب الشكوى الدائمة من تجاهل وضع المنيا بمناطقها السياحية والأثرية على خريطة السياحة العالمية، رغم ما تملكه من آثار تمثل ثلث آثار مصر، والوحيدة التي تجمع مناطق أثرية تشمل كل العصور من الفراعنة حتى الحديث، لذا وجب علينا الترويج لذلك من خلال تنظيم بعض الفاعليات العالمية التي ستساهم في الترويج سياحيا للمحافظة بصورة كبيرة.

رسم وفن تشكيلي وتصوير ضمن فعاليات المهرجان

وأضاف «أبو بكر» أن الملتقى سينطلق من أحد المراسي النيلية بمدينة المنيا في الرابع من نوفمبر المقبل، بتقديم عدة فاعليات تجمع بين الرسم والفن التشكيلي والتصوير بمشاركة عدد كبير من الفنانين من مصر و60 دولة حول العالم، وستتناول جميع الأعمال كل ما يتعلق بالترويج السياحي عن المنيا.

وكشف المخرج عن تواجده لتصوير مركب الشمس بمنطقة الأهرامات قبل انطلاق فعاليات موكب نقل الممياوات الملكية، ومن هنا جاءت فكرة مهرجان مراكب الشمس خاصة بعد تجاهل أخذ أية مشاهد لآثار المنيا الفرعونية على الرغم من نقل ممياوات ملكية لها علاقة تاريخية بالمحافظة.

معارض «أون لاين» بمشاركة عدد من الفنانين

وأعلن إسماعيل أبو بكر عن تنظيم عدة فاعليات بالملتقى، تبدأ بمعارض أون لاين بمشاركات أعمال هؤلاء الفنانين، ثم معرض واقعي بحضور مجموعة كبيرة من الرسامين والمصورين من مختلف الدول لزيارة عروس الصعيد، كما سينظم «سيمبزيوم» وندوات تعريفية، بجانب تنظيم مهرجانات فنية بنهاية العام بين المنيا والأقصر وأسوان.

واستغل المخرج مشاركاته بمعارض التصوير الدولية والعالمية للتعريف بتاريخ بلده المنيا، ما شجعه في توجيه الدعوة لمشاركة عدد كبير من الفنانين بهذا الملتقى، أبرزها من تونس وليبيا والسويد وروسيا وبلغاريا والأرجنتين وفرنسا، خاصه في ظل انطباعهم الجيد بالمحافظة ووصفها بالمدينة الساحرة.

وأكد المخرج بالتليفزيون المصري، أن جميع الفاعليات مدعمة بالجهود الذاتية، كما سيتم التنسيق مع القائمين على السياحة والآثار بالمنيا؛ لإعداد برنامج سياحي شامل لهؤلاء الفنانين من لأجل الاستمتاع بمشاهدة المناطق الأثرية والسياحية.