ضبط 10 أشخاص بالبحيرة أثناء تصوير مقطع فيديو دون الحصول على تراخيص 

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة بدر، بمديرية أمن البحيرة، حيازة 10 أشخاص، مقيمين بدائرة المركز، عددا من الرايات بقطعة أرض فضاء بدائرة المركز.

ضبط 10 أشخاص أثناء تسجيل أغنية

وبالانتقال والفحص أمكن ضبط سالفي الذكر، وعثر بحوزتهم على «عدد من الرايات السابق الإشارة إليها – عدد من الأقنعة مختلفة الأشكال والألوان – كاميرا تصوير بمشتملاتها - 2 سلسلة حديدية»، وذلك حال تصويرهم مقطع فيديو وتسجيل أغنية بالمنطقة المشار إليها.

كما تبين وجود كارت تخزين بيانات بالكاميرا، يحوى مقطع فيديو لسالفى الذكر حال تصويرهم الأغنية، وبمواجهتهم أقروا بتصوير مقطع الفيديو دون الحصول على ثمة تراخيص من الجهات المختصة، بقصد نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحقيق عائد مادي، واتخذت الإجراءات القانونية.