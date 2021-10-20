أسماء ضحايا حادث طريق الدائري.. الكشف عن هوية 10 بينهم سيدة

تنشر الوطن، أسماء ضحايا حادث طريق الدائري، بعدما تم التوصل لهوية 10 من ضحايا الحادث، من إجمالي 19 شخصا لقوا مصرعهم، نتيجة اصطدام سيارة نقل «تريلا» بميكروباص، كان متجها ناحية طريق الفيوم، لكن الحادث غيّر مسار ركابه ورحلتهم التي خططوا لها سلفا.

أسماء ضحايا حادث طريق الدائري

وكشفت التحريات والتحقيقات وعمليات الفحص الأولي عن 10 أسماء من إجمالي أسماء ضحايا حادث طريق الدائري، وهم كل من المتوفيين: «عبد الله طاهر، 30 سنة، سائق السيارة النقل، ويونس فضل 27 سنة، وأحمد عبد التواب، وثلاثتهم من مدينة ديروط بمحافظة أسيوط».

وجاءت باقي أسماء الضحايا على النحو التالي: «عبد الجيد، ونادية جميل 30 سنة، وإبراهيم مهدي 21 سنة، ووليد غريب 20 سنة، ومحمد إبراهيم 40 سنة، وإبراهيم عبد الرازق 75 سنة، ومحمد بدر 30 سنة».

نقل جثث حادث طريق الدائري

وتم نقل الجثث إلى مشرحة وثلاجة مستشفى زايد التخصصي، للكشف عن هويتهم، بعد وصول الإسعاف والمرور والمباحث الجنائية وجهات التحقيق إلى مكان حادث الطريق الأوسطي، فور تلقيهم البلاغ، ثم صدر أمر جهات التحقيق بنقلهم إلى المستشفى، تمهيدا للكشف عن هويتهم، والتعرف عليهم لإخطار ذويهم.

مستشفى زايد التخصصي

وانتقلت قيادات مديرية أمن الجيزة إلى مكان الحادث، وفريق من المباحث الجنائية، ووصل مستشفى زايد التخصصي، اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية والعميد عمرو البرعي، رئيس قطاع أكتوبر، فضلا عن المقدم هاني عماد، رئيس مباحث ثالث أكتوبر.

معاينة وتحقيقات

وتجري حاليا عمليات المعاينة لحادث طريق الدائري الأوسطي، كما تباشر جهات التحقيق إجراءاتها في مناظرة الجثث داخل مستشفى زايد التخصصي، كما طلبت النيابة تحريات المباحث النهائية حول الواقعة.