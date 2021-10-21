تعرف على أشهر 30 معلما سياحيا في جنوب سيناء.. بينها «نبق» و«راس كاتي»

تعد جنوب سيناء من المحافظات الحدودية الصحراوية، التي لا تمتلك أراضي خصبة طينينة مثل محافظات وادي النيل، إلا أن الله حباها الله بموقع فريد مقارنة بباقي المحافظات، إذ تمتلك ثروات طبيعية لا تنضب.

«الوطن»، تستعرض في تقريرها التالي خريطة المعالم السياحية بجنوب سيناء حيث تضم المحافظة كنوز سياحية وأثرية تستقطب الوفود السياحية من كافة أنحاء العالم.

1- محمية نبق.

2 – محمية راس محمد.

3 – منطقة راس كاتى بمنطقة الهضبة.

4 - ميناء دهب البحري على خليج العقبة.

5 - قلعة نويبع بمنطقة الترابين

6-- قلعة صلاح الدين بجزيرة فرعون

7 -- منطقة سرابيط الخادم والمغارة ووادي النصّب

8 – دير سانت كاترين وجبل موسى وجبل كاترين

9-- حمام موسى بالطور والذى يستخدم كعلاج لأمراض الروماتيزم والامراض الجلدية

10— وادى سيل اسلا.

11— بير صغير

12—وادى جنى

13 –دير السبع بنات

14 –الكانيون الابيض والكانيون الملون

15 - حمام فرعون.

16 -- عيون موسى وهي العيون التي تفجرت لنبي الله موسى وشعبه أثناء خروجهم من مصر عبر سيناء

17- قلعة الجندي بوسط سيناء

18- محمية البلو هول

19- محمية ابو جالوم

20- وادى الوشواشى.

21- وادى قنى

22- وادى غزالة

23- كانيون مجازة

24- جبل التيه

25- جبل الطور

26- وادى الديونة

27- وادى الرملة

28- جبل الخديوي عباس الأول

29- كانيون سلامة

30- واحة عين حضرة

31- قلعة الجندي.