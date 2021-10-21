طقس غائم ممطر ورياح خفيفة على المناطق الساحلية بشمال سيناء

شهدت مدن وقرى شمال سيناء، تقلبات مفاجئة في الطقس، حيث هطلت أمطار متوسطة على مدينة الشيخ زويد، فيما شهدت مدينة العريش ارتفاعا في درجات الحرارة خلال النهار، وانخفاض ملحوظ في الساعات الأولى من الصباح.

تقلبات جوية مفاجئة بشمال سيناء

وأكد العميد ماجد محمد أحمد رئيس مجلس مدينة العريش، أن المدينة شهدت اعتدالا في درجات الحرارة برغم اختفاء الشمس، لافتا إلى أن هناك تقلبات مناخية مفاجئة في المناطق الصحراوية بوسط سيناء، والمناطق الساحلية، نتج عنها هطول أمطار متوسطة الشدة ولمدة قليلة بقرى الشيخ زويد وبعض مناطق الوسط.

وأضاف أن المدينة استعدت للأمطار بالتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي، لرفع المياه من الشوارع حال تساقط الأمطار بغزارة، بالإضافة إلى إنشاء بيارات صرف صحي بعدة مناطق بوسط المدينة والطريق الساحلي، لتصريف مياه الأمطار في تلك المناطق وتسيير الحركة المرورية.

التنسيق مع المديريات والمجالس بشمال سيناء

وكان قسم العلاقات العامة بمحافظة شمال سيناء، أكد فى بيان، التنسيق مع المديريات ومجالس المدن، وتشكيل لجنة طوارئ مشتركة للوقوف على كافة المستجدات، وحل المشكلات الناجمة عن التقلبات الجوية، سواء في العريش وبئر العبد والشيخ زويد ومناطق الوسط من سيناء.

فيما شدد محافظ شمال سيناء على رفع حالة الطوارئ والاستعداد الكامل لسقوط أمطار أو هبوب رياح قد تؤثر على حركة المارة والسيارات، من خلال مكتب المتابعة بديوان عام المحافظة.