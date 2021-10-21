أخبار شمال سيناء.. المحافظ يتفقد بعض المدارس للاطمئنان على العملية التعليمية

تفقد اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، العملية التعليمية، من خلال بزيارة مدرستي الشهيد الرائد محمد الزملوط الرسمية لغات «المستقبل سابقا»، والشهيد عمر أبو هندية المتميزة لغات بالعريش، في إطار الجولات الأسبوعية التي ينفذها لتفقد العملية التعليمية والوقوف على أخر المستجدات والأحداث بالمدارس.

وأكد المحافظ خلال زيارته أن العملية التعليمية تسير بشكل طبيعي، وبخطى جيدة، وأن هناك التزام كامل من قبل المعلمين والتلاميذ والموجهين وادارات المدارس الستة، سواء في العريش أو بئر العبد والشيخ زويد ورفح والحسنة ونخل بوسط سيناء، مناشدا الجميع الالتزام بالعمل.

ضرورة التباعد وارتداء الكمامات

وطالب المحافظ مدراء المدارس بضرورة متابعة التلاميذ في عملية التباعد ولبس الكمامة ورش وتعقيم الفصول ودورات المياه، وتطهير خزانات المياه بشكل دوري، وأن ينفذ الزائر الصحي واجباته كاملة، وعدم الاستهانة؛ لعبور مشكلة فيروس كورونا.

يشار إلى أن عدد المدارس بشمال سيناء 449، مقيد بها 110 آلاف و165 طالبا وطالبة، ويعمل بها نحو 9000 معلم ومعلمة في مختلف التخصصات والمواد الدراسية على مستوى المحافظة.

أبناء الطرق الصوفية يحيون ذكرى مولد النبي في الشيخ زويد

من جهة أخرى، أحيى أبناء الطرق الصوفية في شمال سيناء، وبالأخص بمدينة الشيخ زويد، ذكرى المولد النبوى الشريف بتلاوة القران الكريم وأناشيد دينية وأذكار وبعض الخطب والدروس التى فيها العبر من سيرة النبي الكريم العطرة.

كما أحيى أبناء الطريقة الصوفية العلاوية بقريتى الجورة والظهير من أتباع الشيخ خلف الخلفات، ذكرى مولد النبى الكريم، وخطب الشيخ عرفات خضر، شيخ الطريقة، في الحضور، وذكرهم بسيرة النبى، وجواز إحياء ذكرى مولده، وما قاله في ذكرى مولده وللصحابة والتابعين.

وقراء المريدون من أبناء الطريقة جزءا من الآناشيد الدينية من ديوان الطريقة الصوفية العلاوية، وهي عبارة عن شعر لكبار المتصوفة، لكن ينشد بطريقة التواشيح الدينية.

وستعد أبناء الطريقة الصوفية العلاوية في الشيخ زويد من أتباع الشيخ سلمان عرادة، لإحياء حضرة دينية اليوم الخميس، على أن تشهد الاذكار والخطب وتلاوة الديوان، ووجهت الدعوة الى جميع المريدين من أبناء الطريقة للحضور والآحتفاء بمولده الكريم.