معاون «جنوب سيناء» جلس في فصول الوديان وسط التلاميذ واستمع لشرح المعلم

أشاد الدكتور جبريل فتيحي معاون محافظ جنوب سيناء، بمستوى التعليم في وديان جنوب سيناء ومدنها، خلال جولته في الاسبوع الثاني من العام الدراسي الجديد، تفقد خلالها عددا من المدارس بمدن دهب وشرم الشيخ ووديانها، لمتابعة للعملية التعليمية في كافة مدارس المحافظة وخاصة الوديان، وفقا لتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وقال معاون المحافظ، في تصريح صحفي، إن الهدف من الزيارة هو التأكد من مستوى التعليم في الوديان والتجمعات البدوية البعيدة لافتا إلى أن الزيارات ضرورة لتشجيع أبناء الوديان على الاستمرار في التعليم والحصول على المؤهلات العليا لخدمة مجتمعاتهم.

معاون المحافظ جلس بين التلاميذ

وجلس معاون المحافظ بجوار التلاميذ واستمع لشرح المعلمين للتأكد من استجابة الطلاب، مشيرا إلي أنه طالب كل المدارس أثناء زيارته بضرورة اكتشاف الموهوبين وتشجيعهم، ومساندتهم كون المدرسة ليست مجرد مكان لتلقي الدروس التعليمية وإنما مركز لاكتشاف مواهبهم، لافتا إلى حرص اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء علي التواصل المستمر مع الطلبة، واكتشاف مهاراتهم.

وأشار إلى أن الزيارات شملت المدرسة الفكرية بدهب، مدرسة علي بن أبي طالب الابتدائية، والإعدادية، والثانوية، ومدرسة فيوتشر للغات بدهب، ومدرسة الشرفا الشرقية الابتدائية بوادي مندر بشرم الشيخ.

وقدم الشكر إلى محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة على ما شاهده في مدارس الوديان والتجمعات البدوية حيث حرص كل المعلمين على الحضور وشرح المحتوي التعليمي للطلاب.

3000 تلميذ جرى فحصهم في مبادرة الكشف عن سوء التغذية

وأوضح محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، أنه جرى توقيع الكشف على 3000 تلميذ من الصف الأول الإبتدائي حتى السادس للكشف عن أمراض سوء التغذية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن المبادرة انطلقت الأحد الماضي، وتستمر حتى الأسبوع القادم.