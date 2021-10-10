وزيرة الثقافة توقع اتفاقيات تعاون مشترك مع الأردن

تتوجه الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة إلى المملكة الأردنية الهاشمية لتوقع عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون الثقافي بين مصر والأردن، وتمثيل مصر في الاحتفال بمئوية تأسيس المملكة.

ويقام الاحتفال بمئوية تأسيس المملكة تحت رعاية الملك عبد الله الثاني ويشارك فيه أوركسترا القاهرة السيمفوني مع أوركسترا المعهد الوطني للموسيقى والمغنية الشابة غادة عباسي بقيادة الموسيقار الأردني الدكتور هيثم سكرية، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر الجاري.

وزيرة الثقافة: الاتفاقيات المزمع توقيعها تساهم في تبادل الخبرات وتحقيق المزيد من التقارب

وقالت وزيرة الثقافة، إن الزيارة تأتى في إطار التعاون المثمر بين الدولتين الشقيقتين واللتان تربطهما علاقات وطيدة ومُتجذرة، لافته إلى أن الاتفاقيات المزمع توقيعها تساهم في تبادل الخبرات وتحقيق المزيد من التعاون والتقارب بين الشعبين.

وعبرت وزيرة الثقافة، عن سعادتها بالمشاركة المصرية في الاحتفال بمئوية تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية باعتبارها الدولة العربية الوحيدة في هذا الحدث.

تأتي مشاركة وزارة الثقافة في ممثلة السيمفوني المصري في الاحتفال مئوية تأسيس المملكة الأردنية باعتباره الأوركسترا العربي الوحيد في هذه المناسبة، وذلك بعد أن نجح في تحقيق مستوى فني مميز ينافس الفرق العامية المتخصصة، حيث تم إعداد برنامج يضم مختارات من أهم المؤلفات الكلاسيكية العالمية.

مشاركة مصر في معرض الشارقة

في سياق آخر تشارك الوزارة، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي في معرض الشارقة الدولي للكتاب بالإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 1 وحتى 15 نوفمبر المقبل، وأيضا في معرض تونس الدولي للكتاب المزمع إقامته في الفترة 10 وحتى 23 نوفمبر المقبل ضمن فعاليات العام الثقافي المصري التونسي 2021-2022.

كما أوفدت فرقة بورسعيد للفنون الشعبية التابعة لقصور الثقافة إلى إيطاليا للمشاركة في فعاليات افتتاح الموسم الثقافي الجديد للأكاديمية المصرية للفنون بروما، وذلك خلال الفترة من 20 حتى 25 أكتوبر الجاري.