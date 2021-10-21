وزير لإنتاج الحربي يشارك في فعاليات معرض «ADEX 2021» بكوريا الجنوبية

شارك المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، في فعاليات افتتاح معرض سيول الدولي للفضاء والدفاع «ADEX 2021» المقام في كوريا الجنوبية، بحضور رئيس جمهورية كوريا الجنوبية مون جاي إن.

واستقبل وزير برنامج إدارة المشتريات الدفاعية «DAPA» في كوريا الجنوبية، وزير الإنتاج الحربي، بحرس شرف بالزي التقليدي الكوري.

وعقب الافتتاح زار وزير الإنتاج الحربي، جناح كل من شركة «هانوا Hanwha» و«هيونداي ويا Hyundai Wia» الكوريتين، حيث قام بالإطلاع على المنتجات والمعدات المعروضة بالجناحين واستمع لشرح ممثلي الشركتين حول مواصفات هذه المنتجات، كما استعرض أبرز المنتجات العسكرية لوزارة الإنتاج الحربي من أسلحة وذخائر ومعدات، والتي تقوم بتصنيعها شركاتها التابعة بأعلى دقة وكفاءة، كما تم مناقشة المجالات التي يمكن التعاون المشترك فيها.

فتح آفاق جديدة للتعاون العسكري

والتقى وزير الدولة للإنتاج الحربي مع سوه ووك، وزير الدفاع الوطني بجمهورية كوريا الجنوبية، حيث أوضح أن مشاركته في معرض ADEX 2021 تعد فرصة هامة للإطلاع على أحدث ما توصلت إليه الدول المشاركة في المعرض من تكنولوجيات حديثة في مجال الأنظمة الدفاعية، مضيفا أنه يتطلع من خلال مشاركته بالمعرض إلى عقد شراكات إستراتيجية وفتح مجالات وآفاق جديدة للتعاون العسكري الدولي بين وزارة الإنتاج الحربي وكبرى الشركات الإقليمية والعالمية في مجال الأنظمة الدفاعية المتطورة.

وأكد «مرسي» على أن الافتتاح عكس تنظيما فريدا ومتميزا للمعرض مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لضمان المحافظة على صحة وسلامة العارضين والمشاركين، مضيفا أن افتتاح المعرض جاء كذلك ليؤكد التقدم الهائل الذى تتمتع به كوريا الجنوبية في مجال التصنيع العسكري.

تطور العلاقات بين مصر وكوريا الجنوبية

من جانبه أشاد وزير الدفاع الكوري الجنوبي بالتطور الكبير في العلاقات بين بلاده ومصر، منذ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كوريا الجنوبية في عام 2016، وما نتج عنها من تقوية العلاقات بين الدولتين إلى مرتبة الشراكة الاستراتيجية الشاملة، مؤكدًا على اهتمام الجانب الكوري بتعميق تلك العلاقات في ظل الطفرة التنموية التي تشهدها مصر، مضيفاً أن الدولة المصرية أصبحت تتمتع بمنظومة بنية أساسية حديثة ومتكاملة من المرافق والخدمات توفر أساسًا قويًا لإقامة شراكات تعاونية تنموية مثمرة.

كما أكد «ووك» على تطلع الشركات الكورية الجنوبية للمشاركة في معرض مصر الدولي للدفاع والأمن «EDEX 2021»، خاصة بعد النجاح الذي حققه في دورته الأولى عام 2018، باعتباره حدثا عالميا يستقطب كبرى الشركات العالمية المصنعة للأنظمة الدفاعية العسكرية.