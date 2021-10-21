إحلال وتجديد محطة معالجة صرف «عرب المدابغ» بأسيوط

عقد اللواء أركان حرب المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، اجتماعا ضم أعضاء اللجنة الفنية من الشركة القابضة للمياه، والمهندسين المتابعين لمشروع أعمال إحلال وتجديد لمحطة معالجة صرف صحي عرب المدابغ، ومهندسي الشركة المنفذة لمشروع رفع الطاقة التصميمية للمحطة.

وأكد «درة»، في بيان صحفي، أن الهدف من أعمال الإحلال والتجديد الجارية بمحطة معالجة عرب المدابغ هو التغلب على التصرفات الزائدة من مدينة أسيوط بالكامل وقريتي درنكة ومنقباد، نظرا لأن زيادة الطاقة التصميمية الخاصة بالمحطة إلى 105 ألف م3/يوم يمكن من الحفاظ على المنشآت المدنية القائمة دون الإخلال بتشغيل المحطة .

أعمال الإحلال والتجديد

وأوضح رئيس الشركة أن أعمال الإحلال والتجديد القائمة تحت إشراف شركه مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، وبمعرفة شركة ترسانة الإسكندرية، إحدى الشركات التابعة لوزارة الدفاع، تشمل إحلال وتجديد كافة مكونات المحطة والوصول بها إلى الحالة المثالية، وتحسين السيب النهائي والوصول به إلى المعايير المعلنة من اللجنة العليا للمياه، والتخلص الآمن من الحمأة المنتجة والاستفادة منها كمورد من موارد الشركة، لافتا إلى أنه جاري تأهيل المحطة للحصول على شهادة .TSM

وأشار رئيس مياه أسيوط أثناء الاجتماع إلى أن تكلفة المشروع تصل إلى 624 مليون جنيه من خطة الإحلال والتجديد المالية الخاصة بالشركة، لتستغرق مدة تنفيذ المشروع 24 شهرا لتحقيق أقصي استفادة ممكنة، وأوصي بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني الموضوع لنهو الأعمال التنفيذية بصفة متتطابقة على أرض الواقع والسعي الجاد لتذليل كافة العقبات بمختلف الطرق غير التقليدية.