موعد نتيجة الشهادة السودانية 2021.. خطوات بسيطة للحصول عليها

ينتظر طلاب الشهادة الثانوية موعد نتيجة الشهادة السودانية 2021، تلك النتيجة التي طال انتظارها، وأصبح الطلاب في دولة السودان يبحثون عن موعد ظهورها بشكل دائم، حتى يستطيعون تحديد مصيرهم التعليمي، سواء كان باستكمال الدراسة في العام الدراسي المقبل أو بإعادة العام الدراسي الماضي مرة أخرى.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، موعد نتيجة الشهادة السودانية 2021، وفق ما أعلنت وزارة التربية والتعليم في السودان، كالتالي:

موعد نتيجة الشهادة السودانية 2021

وأعلنت وزارة التربية والتعليم في دولة السودان موعد إعلان نتائج الشهادة السودانية، والتي من المقرر أن يتم إعلانها الأسبوع المقبل، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الكنترول، بعد أن أدى عدد 191.287 طالباً امتحانات الشهادة السودانية في العام 2021، منهم 98.615 طالبة، جرى امتحانهم في 987 مركزا داخليًا و16 خارجيًا.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، سامي الباقر خلال إعلانه عن موعد نتيجة الشهادة السودانية 2021، أنَّ جميع أعمال الكنترول انتهت وتبقى إعلان نتائج الشهادة خلال الأسبوع المقبل.

وكانت قد أشات وزارة التربية والتعليم في السودان إلى أن نسب النجاح هذا العام عالية عن الأعوام السابقة، لافتة إلى أن جميع عمليات التصحيح والمراجعة تم الانتهاء منها رسميا يوم 14 أكتوبر الجاري، وأنه جارٍ التحضير لإعلان النتيجة في كل الولايات في وقت واحد.

لينك الاستعلام عن نتيجة الشهادة السودانية 2021

- يدخل الطالب الراغب في الحصول على الشهادة السودانية 2021 على موقع وزارة التربية والتعليم السودانية من هنـــــــــــــــــــا،

- ثم يختار الطالب قسم الخدمات الإلكترونية، واختيار نتيجة الشهادة السوادنية، والمقرر إعلانها الأسبوع المقبل.

- وعند إتاحة النتيجة لطلاب الشهادة السودانية 2021، يتم تحميلها على الموقع، وبمجرد أن يتم فتح متصفح النتيجة يقوم فقط الطالب باختيار الولاية التابع لها، ثم يقوم بإدخال الاسم في الخانة المخصصة ورقم الجلوس الخاص بالطالب لعرض نتيجة الشهادة السودانية 2021.