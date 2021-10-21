متى يحق لمريض السكر التبرع بالبلازما؟.. «الصحة» توضح

انتشرت العديد من التقارير الطبية التي تحذر من تبرع مرضى السكر بالبلازما، ولكن وزارة الصحة والسكان أكدت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه يجوز لمرضى السكر التبرع بالبلازما في حالة واحدة.

وأوضحت «الصحة» أنه يمكن لمريض السكر التبرع بالبلازما في حال تناوله أدوية بديلة للإنسولين، وذلك لمن يرغب في مساعدة أصحاب الأمراض الخطيرة في العلاج من خلال التبرع بالبلازما.

شروط التبرع ببلازما الدم

وفي ذات الصدد، ذكرت وزارة الصحة في بيان لها، شروط التبرع ببلازما الدم، بعد إطلاق المشروع القومي للتبرع بالبلازما، في منتصف شهر يوليو الماضي، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، والتي جاءت على النحو التالي:

- لا بد أن يتراوح سن المتبرع من 18 إلى 60 عامًا.

- يشترط أن يزيد وزن المتبرع على 50 كيلو.

- يجب أن يكون الضغط منتظما قبل عملية التبرع.

- ألا يعاني المتبرع من أي مشاكل صحية في القلب أو الكبد أو الكلى أو الغدة الدرقية.

- يشترط عدم أخذ المتبرع للأنسولين.

فوائد التبرع ببلازما الدم

هناك العديد من الفوائد للتبرع بالبلازما، وهي كما يلي:

- تعتبر البلازما المصدر الرئيسي لتصنيع المشتقات مثل عوامل التجلط التي تعتبر العلاج الوحيد لمرضى النزيف المزمن كالهيموفيليا.

- يتم تصنيع البروتينات الهامة من البلازما لعلاج مرضى التهابات وسرطانات الكبد ومرضى الكلى.

- يعمل التبرع بالبلازما على تنشيط النخاع العظمي لإنتاج خلايا دم جديدة، وتنشيط أجهزة الجسم المسئولة عن تجديد بروتينات البلازما.

- لا بد من إجراء فحص دوري بالمجان للمتبرع يشمل جميع الأمراض والفيروسات، للاطمئنان على صحته قبل التبرع.

- لا يتحمل المتبرع ببلازما الدم أية أعباء مادية، حيث يتم تعويضه عن الفترة التي يستغرقها للتبرع، بالإضافة إلى تكاليف الانتقال للمركز الذي تمت به عملية التبرع.