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محمود مسلم

ضبط 10 آلاف قطعة ألعاب نارية في الفيوم

كتب:

الوطن
03:53 م | الخميس 21 أكتوبر 2021
المتهم والمضبوطات

المتهم والمضبوطات

شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف التواجد الأمني بدوائر مراكز وأقسام الشرطة على مستوى الجمهورية.

وتمكنت قوة أمنية تابعة لمركز شرطة سنورس بمديرية أمن الفيوم والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة المركز من ضبط (سيارة ربع نقل) قيادة (أحد الأشخاص)، محملة بـ41 كرتونة تحتوى على ألعاب نارية "شماريخ" بإجمالي 10250 قطعة قادماً من محافظة الفيوم متجهاً لمحافظة القاهرة، وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للألعاب النارية بقصد الإتجار.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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