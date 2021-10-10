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القبض على شخص بحوزته 5 آلاف قطعة ألعاب نارية في القاهرة

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الوطن
07:06 م | الأحد 10 أكتوبر 2021
جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

ألقت قوات الأمن في وزارة الداخلية بمحافظة القاهرة، القبض على أحد الأشخاص بحوزته 5 آلاف قطعة نارية من أنواع مختلفة، بغرض الإتجار فيها.

تحريات المباحث

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إنه في إطار جهودها لمكافحة الجريمة، أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة مزاولة عامل مقيم بدائرة القسم، نشاطا غير مشروع في مجال الإتجار بالألعاب النارية ومحدثات الصوت، متخذا من المنطقة التي يسكن بها مسرحا لمزاولة نشاطه في ترويج وبيع الألعاب النارية.  

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه خلال وجوده بمنطقة سكنه، وعثر بحوزته على عدد (5000 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأنواع، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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