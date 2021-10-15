ضبط 20 طربة حشيش خلال حملات أمنية لمكافحة المخدرات بالمنيا والإسكندرية

ضبطت مكافحة المخدرات بالمنيا والإسكندرية 20 طربة حشيش خلال حملات أمنية في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي «الأمن الوطني – الأمن العام» وبالاشتراك مع مديريتي أمن «المنيا - الإسكندرية» نشاط «عدة عناصر إجرامية» تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دوائر مركزي وقسم شرطة «بني مزار - مغاغة بالمنيا – ثان المنتزه بالإسكندرية» مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، على النحو التالي:

مديرية أمن المنيا

- ضبط «شخصين - لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة مركز شرطة بني مزار»، حال استقلالهما سيارة بدائرة المركز، وبحوزتهما «فرد خرطوش – عدد من الطلقات النارية - 40 طربة لمخدر الحشيش- 44 قطعة من التماثيل الفرعونية يشتبه في أثريتها - سلاح أبيض- مبلغ مالي - هاتف محمول».

- ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة مركز شرطة مغاغة حال استقلالهما سيارة بدائرة المركز، وبحوزتهما «5 طربة لمخدر الحشيش- مبلغ مالي- هاتف محمول».

مديرية أمن الإسكندرية

- ضبط «شخصين، مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان المنتزة بمحافظة الإسكندرية»، حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، وبحوزتهما «14,500 قرص مخدر مؤثر- مبلغ مالي- عدة هواتف محمولة»، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي «الأمن الوطني – الأمن العام» وبمشاركة قطاع الأمن المركزي ومديرية أمن الإسكندرية من ضبط «20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 21 كيلو جرام – كمية لمخدر الآيس - مبلغ مالي – هاتف محمول»، بحوزة «عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة نبروه بالدقهلية - له معلومات جنائية»، وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول المنتزة بالإسكندرية، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو «مليون وخمسمائة ألف جنيه تقريبا»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.