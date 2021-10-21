«الصحة» توضح «الوصايا العشر» للتخلص من الآثار الجانبية للقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان أن على الأشخاص بعد تلقي تطعيم لقاح كورونا المستجد، اتباع بعض الإرشادات بعد تلقي التطعيم بشكل مباشر وذلك لتفادي الآثار الجانبية التي من الممكن يتعرض لها بعض الأشخاص، خاصة وأن هناك بعض الأشخاص يعانوا بعض الآثار الجانبية مثل ارتفاع في درجات الحرارة أو الشعور بالإرهاق الشديد أو احمرار والم مكان الحقن، لذلك قامت الوزارة بنشر بعض النصائح والإرشادات يجب إتباعها لتفادي أي أثار جانبية يتعرض لها الأشخاص:

إرشادات بعد تلقي تطعيم لقاح كورونا لتجنب الآثار الجانبية

1- استخدام كيس ثلج أو قطعة قماش مبللة باردة لتقليل الاحمرار الناتج عن الحقن، لأن الثلج يعمل على تقليل الألم والتورم مكان الحقنة.

2- حمام بارد بعد التطعيم سوف يساعد على تهدئة الألم ويقلل من ارتفاع الحرارة إذا وجدت.

3- تناول الأطعمة الصحية مثل الخضار الورقي والثوم والفواكه والتي تعمل على تعزيز المناعة.

4- شرب السوائل بشكل كبير خاصة الماء لمدة يوم أو يومين بعد تلقي تطعيم لقاح كورونا.

5- التقليل من تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي والنسكافية.

6- تناول مسكن مضاد الهيستامين أو كما ينصح الطبيب.

7- النوم على الأقل 8 ساعات لان الجسم بعد التطعيم يعيد بناء آليات دفاعه أثناء النوم ويقوي جهاز المناعة.

8- ممارسة الرياضة بتمارين خفيفة يعمل على دعم الدورة الدموية وتقلل الآثار الجانبية للقاح والتوتر المرتبط بها.

9- تجنب النشاط البدني الشاق لمدة يوم أو اثنين بعد تلقي تطعيم لقاح كورونا يقلل من الآثار الجانبية.

10- يجب أخذ قسط من الراحة في يوم تلقي تطعيم لقاح كورونا لأنه سوف يساعد على استعادة الجسم نشاطه في اليوم الثاني من التطعيم.