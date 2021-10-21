وكيل «الصحة» بجنوب سيناء: إعدام 1035 كيلو أغذية خلال المولد النبوي

قال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، إنه في إطار احتفالات مصر والوطن العربي بالمولد النبوي، شنت إدارة مراقبة الأغذية حملات موسعة للمرور على الأسواق، تزامنا مع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، برئاسة إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، وبمشاركة جميع مكاتب مراقبة الأغذية بمدن المحافظة.

إعدام 1035 كيلو و71 لترا أغذية ومشروبات

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنه جرى المرور على 185 منشأة غذائية، جرى خلالها سحب عدد 100 عينة وارسالها للتحليل بالمعامل المركزية بالوزارة، لمعرفة مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وجرى إعدام 1035 كيلو جرام، و71 لترا لأغذية ومشروبات غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وحررت لجان المرور 72 محضر نظافة، و115 شهادة صحية، و6 أخرى، بإجمالي 193 محضرا، وجرى ضبط 34 كيلو و437 لترا أغذية ومشروبات فاسدة، وجرى تحرير محضر غلق إداري لمنشأة بها خطر داهم على الصحة العامة ونقص شديد في الاشتراطات الصحية.

استمرار حملات التفتيش

وقال «رخا» إن حملات التفتيش مستمرة على أماكن تداول الأغذية والمشروبات بمدن المحافظة، في إطار السعي لتقديم أغذية ومشروبات صالحة للاستهلاك الآدمي، وللمحافظة على الصحة العامة للمواطنين بمدن ووديان المحافظة.

وجرت الحملات تحت إشراف الدكتور أحمد حسانين، مدير الطب الوقائي، وكيل المديرية، والدكتور أيمن الشناوي، مدير إدارة مراقبة الأغذية.

في السياق ذاته، شدد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على ضرورة متابعة حركة الأسواق، خاصة أن شرم الشيخ تشهد إقبالا سياحيا، مطالبا بضرورة تعميم الحملات علي كل المدن لضبط الأسواق، والحفاظ على صحة المواطن.