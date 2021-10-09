وزير الزراعة ومحافظ الغربية يتفقدان حقل خضراوات بالري الحديث

في إطار زيارته إلى محافظة الغربية، تفقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أحد الحقول التي تستخدم أساليب الري الحديثة، مثل الرش والتنقيط والمنزرعة بالخضروات والفراولة.

الدولة حاليا توفر التمويل اللازم لتحديث منظومة الري

بدوره، أكد وزير الزراعة أن الدولة حاليا توفر التمويل اللازم لتحديث منظومة الري من خلال قرض على عشر سنوات وبدون فائدة، قائلا إن الري الحديث له فوائد كثيرة للمزارعين منها زيادة الإنتاجية وتخفيض تكاليف مستلزمات الإنتاج وتخفيض تكاليف استخدام الوقود والطاقة ومكافحة الحشائش وترشيد المياه وأيضا ترشيد استخدام الأسمدة والتقاوى والمبيدات.

وخلال المؤتمر الموسع الذي عقده وزير الزراعة ومحافظ الغربية بمشاركة علاء فاروق رئيس البنك الزراعي، تم استعراض المشروعات القومية التي تشهدها مصر حاليا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، سواء في مجال التوسع الأفقي واستصلاح الأراضي وكذلك مشروعات الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، مشيرا إلى أن تمويل مشروع البتلو تجاوز الـ 5.6 مليار جنيه، بالإضافة إلى مشروع تطوير مراكز تجميع الألبان وغيرها من المشروعات التي تستهدف تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

القصير أكد على توجيهات رئيس الجمهورية بمنع التعدي نهائيا على الأراضي الزراعية باعتبارها ثروة قومية والمصدر الرئيسي للغذاء، مؤكدا أهمية التواصل المستمر مع المزارعين من قبل كل قيادات الوزارة، كل حسب موقعه، لتوصيل المعلومات الإرشادية، واتباع الممارسات الزراعية الحديثة، والتوعية بالمبادرات المهمة التي تطلقها الوزارة، فضلا عن إزالة أي عوائق أو مشكلات تواجه المزارعين وحلها على أرض الواقع.

ووجَّه بتطوير وتعميق دور التعاونيات الزراعية، وزيادة التواصل مع المزارعين، مضيفا أن السنوات السبع الأخيرة شهدت نهضة غير مسبوقة بالقطاع الزراعي، بفضل الدعم المستمر من القيادة السياسية واهتمام مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ومن ناحيته، أعرب الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عن سعادته بزيارة وزير الزراعة وعن التعاون المثمر بين الوزارة والمحافظة وأكد أن الغربية محافظة زراعية وفيها أنشطة كثيرة للإنتاج الزراعي والحيواني والداجني وتشتهر بزراعة كل المحاصيل ومساحة الأرض الزراعية بالغربية حوالي 400 ألف فدان.

ومن ناحيته، قال علاء فاروق رئيس البنك الزراعي، إن البنك هو بيت الفلاح المصري وهناك العديد من المبادرات التي أطلقها البنك بالتعاون مع وزارة الزراعة تستهدف تقديم كل الدعم للمزارعين، وخاصة الصغار منهم مثل مبادرة تطوير الري ومشروع البتلو.