حبس عاطلين يتاجران في المخدرات والسلاح بالإسماعيلية

أمرت نيابة مركز القنطرة غرب، بحبس عاطلين ضُبط بحوزتهما كميات كبيرة من الهيروين والأسلحة النارية خلال حملة أمنية استهدفت عنصرين خطرين بطريق الإسماعيلية بورسعيد الزراعي.

وواجهت النيابة العامة المتهمين بالمضبوطات من الأسلحة والذخيرة والمواد المخدرة وتحريات البحث الجنائي حول المتهمين ونشاطهما خلال الفترة الماضية.

القبض على عاطل باع الهيروين لضباط المباحث

وألقت وحدة مباحث القنطرة غرب، القبض على عاطل بطريق الإسماعيلية بورسعيد الزراعي، بعد تنكر أحد الضباط وطلبه كمية من مخدر الهيروين، وونجح فريق البحث الجنائي ف إيقاف المتهم والقبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية كبيرة من مخدر الهيروين مجهزة للبيع ومبلغ مالي من حصيلة البيع وهاتف محمول للتواصل مع عملائه.

وتحفظت الشرطة على المواد المخدرة والمضبوطات وبعرضه على النيابة العامة، أصدرت قرارها المتقدم بحبسه علي ذمة التحقيقات وإرسال المواد المخدرة للمعمل الجنائي.

سقوط عاطل ببندقية خرطوش وهيروين

وفي حملة أخرى، نجح فريق البحث الجنائي في القبض على عاطل وبحوزته بندقية خرطوش وعدد من الأعيرة النارية وكمية من مخدر الهيروين.

وألقت المباحث الجنائية القبض على المتهم بإحدى القرى التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب وبحوزته كمية من مخدر الهيروين في مخزن أعده المتهم لإخفاء المواد المخدرة، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بغرض الإتجار وحيازته للسلاح الناري للدفاع عن نفسه وتجارته واتخاذه من طريق الإسماعيلية بورسعيد الزراعي وبورسعيد القاهرة مسرحا لممارسة نشاطه وترويج المواد المخدرة.