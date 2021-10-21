الانتهاء من تطوير مدخل مدينة سيوة تمهيدا لافتتاحه

أعلن اللواء آمون مرتضى أبوعمر، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربى، انتهاء الجهاز المركزي للتعمير من مشروع تطوير مدخل مدينة سيوة، بتكلفة استثمارية بلغت 60 مليون جنيه، ومن المقرر تسليمة للجهات المعنية وافتتاحة قريبا من قب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

تفاصيل تطوير مدخل مدينة سيوة

وقال رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، في تصريح صحفي، اليوم، إن أعمال التطوير بمدخل مدينة سيوة، شملت توسعة الطريق من 8 أمتار إلى 10 أمتار، وتنفيذ حارات التسارع والتباطئ، بالإضافة إلى الإنتهاء من أعمال البلدورات والأرصفة، وحواجز النيوجيرسيى وأعمال الدهانات والتخطيط والتطوير والتجميل، والذي يبدأ من مركز شرطة مدينة سيوة داخل المدينة بطول 7.6 كم وهي نقطة الإلتقاء بالقطاع الأول من الرصف الخرسانى الجديد لطريق «سيوة - مرسى مطروح»، الجاري العمل به حاليا.

جهود تطوير قطاع الطرق في سيوة

وأضاف رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، أن هناك جهودا كبيرة من جميع العاملين في مشروع تطوير مدخل مدينة سيوة وهم رجال من ذهب، يعملون من أجل بناء مصر، وتطويرها عمرانيا، وهم أبناء جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربي، وهذا المدخل يخدم جميع أهالى مركز ومدينة سيوة وأهل مطروح جميعا ويسهل حركة الدخول والخروج من المدينة للطريق الصحراوي الخرساني الجديد الجاري العمل في إحدى مراحله بازدواج طريق «سيوة - مرسى مطروح»، كما يساهم التطوير في زيادة عدد الرحلات والسياح ومحبى سيوة، واحة السحر والجمال فى مصرنا الحبيبة.