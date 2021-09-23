«سيوة» عروس الواحات تستعد للموسم السياحي الشتوي «صور»

بدأت واحة سيوة، عروس الواحات، الاستعداد لبدء موسم السياحة الشتوي الجديد، الذي ينطلق من شهر أكتوبر المقبل، ويستمر حتى نهاية شهر أبريل من العام القادم.

وقال العميد عصام عبد الغني، رئيس مركز ومدينة سيوة، إن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وجه جميع القطاعات على مستوى سيوة، بالاستعداد للموسم السياحي، وأضاف: «وضعنا خطة عمل لتكثيف أعمال النظافة والتجميل بكافة المناطق»، خاصةً المناطق السياحية والأثرية، كما «بدأنا أعمال النظافة بمنطقة محطة الأتوبيس»، وسط الواحة، التى تستقبل الزائرين، وكذلك منطقة «شالي»، أو سيوة القديمة، والطرق المؤدية إلى كل من «عين جوبا، ومعبد الوحي، ومعبد آمون»، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال النظافة والتجميل بصفة يومية، حفاظاً على المظهر الجمالي للواحة.

فعاليات تساهم في الترويج لواحة سيوة

وأضاف رئيس مركز ومدينة سيوة، في تصريحات له اليوم الأربعاء، أن واحة سيوة تستعد حالياً لتنفيذ عدد من الفاعليات، مما يساهم في الترويج للواحة، ومن بينها احتفالية كبرى يوم 6 أكتوبر المقبل، أمام «قلعة شالي»، بحضور محافظ مطروح، والقيادات الشعبية من شيوخ قبائل الواحة، وأعضاء مجلس النواب، كما يجري الإعداد لتنظيم معرض لأبناء الواحة، يقومون من خلاله بعرض منتجات الصناعات اليدوية التي تتميز بها سيوة، من ملابس مطرزة للسيدات والفتيات، وفساتين الأفراح، وأحذية الجلد الطبيعي المشغولة، ومنتجات الفضة من حلي المرآة، ومنتجات الملح الصخري من أباجورات وأنتيكات.

أشهر المعالم السياحية في سيوة

وتتميز واحة سيوة بتنوع المقومات السياحية بها، من السياحة الأثرية، وتتمثل في المعابد والمزارات الأثرية مثل قلعة شالي، والسياحة العلاجية، وتتمثل في الدفن في الرمال الساخنة بمنطقة جبل الدكرور، والاستحمام في بحيرات الملح وعيون المياه الطبيعية، مثل عين كليوباترا والعيون الساخنة، وكذلك السياحة البيئية والإقامة في الفنادق المقامة على الطراز السيوي القديم، والمبنية بـ«الكرشيف»، وهو مزيج من الملح والطين وجذوع النخيل، فضلاً عن السياحة الترفيهية وسياحة السفاري في الواحات المندثرة، وبحر الرمال الأعظم، والتخييم في صحراء سيوة، مع تناول الطعام السيوي الذي تشتهر به الواحة.